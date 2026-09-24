El cuerpo de un bebé fue encontrado este martes dentro de una bolsa de residuos que estaba en una plaza de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba. El hallazgo fue realizado por un vecino, quien alertó a la Policía sobre la presencia de los restos.
Conmoción en Córdoba: encontraron el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en una plaza
Un vecino alertó a la Policía tras descubrir los restos en Villa de María del Río Seco. La fiscalía intenta establecer la identidad del niño y las circunstancias de su muerte.
A partir del descubrimiento se puso en marcha un operativo policial y judicial para establecer la identidad del bebé, determinar cómo murió y reconstruir las circunstancias que llevaron a que su cuerpo terminara en ese lugar.
La investigación está a cargo de la fiscal Analía Cepede, quien interviene en las distintas medidas destinadas a esclarecer el caso.
La investigación
Según explicó la fiscal, el cuerpo encontrado no estaba completo. Una de las posibilidades que se analiza es que animales de la zona hayan intervenido sobre los restos, aunque esta hipótesis todavía debe ser corroborada y forma parte de la investigación.
Cepede confirmó además que se trataba de un bebé que “ya tenía varias semanas de vida”, aunque por el momento no trascendieron datos que permitan establecer oficialmente su identidad.
El procedimiento generó conmoción en Villa de María del Río Seco y continúa bajo intervención de la Justicia, que busca reunir elementos para reconstruir lo sucedido antes del hallazgo.
Revisan historias clínicas
Entre las medidas adoptadas por los investigadores se encuentra el análisis de historias clínicas de mujeres que dieron a luz durante el período compatible con la edad estimada del niño.
La revisión apunta a encontrar información que permita determinar quién era el bebé y avanzar en la reconstrucción de las circunstancias de su muerte.
Por el momento, la identidad del niño y la causa de muerte no fueron establecidas oficialmente.
Sin detenidos ni imputados
La causa continúa en etapa de investigación y la Fiscalía trabaja para determinar cómo llegó el cuerpo hasta la plaza y qué ocurrió previamente.
Hasta ahora, no se informó sobre personas detenidas o imputadas en relación con el caso.