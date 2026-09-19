Dos jóvenes fueron detenidos en Córdoba luego de que un bebé de apenas 28 días fuera internado con graves lesiones. Los estudios realizados en el hospital determinaron que el pequeño presentaba fracturas de cráneo y de un omóplato, además de detectar cocaína en sangre.
Un bebé de 28 días fue internado con fracturas y cocaína en sangre: detuvieron a sus padres
El caso ocurrió en Balnearia y la investigación quedó a cargo de la Justicia de Morteros. El pequeño permanece internado en estado grave mientras se intenta determinar qué ocurrió.
El caso ocurrió en la localidad de Balnearia, donde los padres llevaron al bebé inicialmente a un hospital de San Francisco debido a un cuadro de cianosis e insuficiencia respiratoria. Por la complejidad de su estado, posteriormente fue trasladado al Hospital Materno Neonatal de Córdoba capital.
Trasladado por un cuadro respiratorio
Tras su llegada al centro de salud de San Francisco, los médicos evaluaron al bebé y decidieron derivarlo a la capital provincial debido a la gravedad de su cuadro.
En el Hospital Materno Neonatal se realizaron nuevos estudios que permitieron detectar las lesiones. El bebé presentaba fracturas de cráneo y de un omóplato, mientras que los análisis también revelaron la presencia de cocaína en sangre.
Los médicos determinaron además que algunas de las lesiones eran recientes y otras tenían más de 48 horas de evolución.
Detuvieron a los padres del menor
A partir de los resultados de los estudios, el fiscal de Morteros, Francisco Paigés, ordenó la detención de la mujer, de 26 años, y del hombre, de 33.
El funcionario judicial sostuvo que las lesiones detectadas tenían diferentes momentos de evolución. Según explicó, esto le permitió considerar que ninguno de los padres sería ajeno a lo ocurrido.
La causa se encuentra caratulada, por el momento, como lesiones graves calificadas.
El estado del bebé es grave
El niño permanece internado y, según indicaron las autoridades sanitarias, su estado de salud es grave, aunque continúa con vida.
Mientras avanza la investigación, los adultos detenidos permanecen a disposición de la Justicia para determinar las circunstancias en las que el bebé sufrió las lesiones.
La mujer detenida tiene además dos hijos de 10 y 12 años, fruto de una relación anterior. Ambos quedaron al cuidado de una abuela.