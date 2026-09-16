En barrio San Lorenzo

"Soldaditos" y "mulitas": denuncia por chicos de 9 y 10 años atrapados en el circuito de las drogas

Una referente de la vecinal del barrio trazó un duro diagnóstico sobre los consumos problemáticos y la venta de estupefacientes. Aseguró que el fenómeno alcanza a niños cada vez más pequeños y cuestionó la falta de políticas sostenidas de prevención, educación, deporte y contención comunitaria.