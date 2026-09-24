El operativo comenzó durante la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, donde efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial intentaron detener la marcha de un Hyundai HB20 con dominio extranjero.
Gran secuestro de drogas sintéticas en Entre Ríos: 40 kilos de cristal MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis
La Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal (MDMA) de máxima pureza y 10.000 pastillas de éxtasis, valuados en 2 millones de dólares, durante un operativo realizado en la Ruta Nacional 14, en Paso Cerrito. Hay seis ciudadanos brasileños detenidos, tres vehículos y seis teléfonos celulares secuestrados.
El conductor, lejos de detenerse, aceleró y logró evadir el control cuando los agentes se disponían a realizar una inspección con perros detectores. El vehículo fue encontrado abandonado algunos kilómetros más adelante, mientras que quien lo conducía consiguió internarse en una zona de malezas y escapar momentáneamente del lugar.
A partir de ese momento se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda. Los investigadores recurrieron, entre otras herramientas, al análisis de cámaras de seguridad aportadas por comercios de la zona para reconstruir el recorrido de los vehículos y determinar los movimientos de quienes participaban del traslado.
Operativo cerrojo
La pesquisa permitió establecer la existencia de un segundo vehículo que cumplía funciones de apoyo. Se trataba de un Ford Fiesta que fue interceptado en el Puesto de Control Vial Bella Vista.
Sus ocupantes fueron demorados y, en paralelo, personal de las Delegaciones Chajarí y Federación de la Dirección General de Drogas Peligrosas continuó con las tareas de búsqueda del conductor que había escapado del Hyundai.
Horas más tarde, un rastrillaje permitió localizarlo y detenerlo. De ese modo, el procedimiento terminó con seis personas detenidas: cuatro hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad brasileña, que quedaron incomunicados y alojados en la Jefatura Departamental Uruguay a disposición de la Justicia Federal.
El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien destacó el trabajo realizado por los efectivos del puesto Paso Cerrito.
"Vinimos a acompañar y felicitar el trabajo de los funcionarios policiales del puesto Paso Cerrito que una vez más pueden dar con un cargamento de estupefacientes. Desde que iniciamos la gestión tenemos como eje central el combate contra el narcotráfico y lo venimos cumpliendo a través del gran trabajo que lleva adelante la Policía de Entre Ríos", sostuvo el funcionario.
Droga oculta en dobles fondos
Las requisas posteriores permitieron descubrir que los vehículos habían sido acondicionados para ocultar la carga. De acuerdo con el informe policial, se encontraron compartimentos especialmente preparados en tanques de combustible, parlantes y ruedas de auxilio.
En esos dobles fondos se hallaron 40 kilos de cristal, identificado en el procedimiento como MDMA, y 10.000 pastillas de éxtasis. Según la información oficial, la droga fue valuada en aproximadamente 2 millones de dólares.
En total fueron secuestrados tres automóviles con dominio brasileño: un Hyundai HB20, un Chevrolet Onix y un Ford Fiesta. También quedaron en poder de los investigadores seis teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación.
El procedimiento se desarrolló con intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, y la actuación del secretario federal Alan Bergdolt.
La investigación deberá ahora establecer el origen de la droga, el destino previsto para el cargamento y el papel que desempeñaba cada uno de los detenidos dentro de la organización investigada.