Golpe al narcotráfico

Gran secuestro de drogas sintéticas en Entre Ríos: 40 kilos de cristal MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis

La Policía de Entre Ríos secuestró 40 kilos de cristal (MDMA) de máxima pureza y 10.000 pastillas de éxtasis, valuados en 2 millones de dólares, durante un operativo realizado en la Ruta Nacional 14, en Paso Cerrito. Hay seis ciudadanos brasileños detenidos, tres vehículos y seis teléfonos celulares secuestrados.