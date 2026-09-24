Un violento altercado en barrio Roma derivó en una causa penal que mantendrá a un vecino tras las rejas.
Barrio Roma: golpes y piedrazos terminaron con un vecino preso por lesiones
Tras una tensa discusión, intentó resolver el conflicto de forma violenta. Tiene antecedentes, fue imputado y permanecerá tras las rejas mientras avanza la causa en su contra.
Se trata de Carlos Gabriel Ceferino Ayala, un hombre de 29 años afincado en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, quien fue detenido por agredir a dos vecinos y ahora permanecerá en prisión preventiva mientras la investigación avanza.
La cautelar fue dictada por la jueza Celeste Minniti por pedido del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Daniel Filippi. El defensor particular Héctor Tallarico consintió la imposición de la medida preventiva.
A golpes y piedrazos
El pasado domingo 13 de septiembre, en horas de la siesta, Ayala comenzó a discutir con sus vecinos. No quedó claro el motivo del pleito, pero sí que a las 14.50 la pelea pasó de verbal a física.
Se encontraban en la zona de calle Salta al 3800, en pleno barrio Roma. En medio de la disputa, el imputado arremetió contra su vecino, con quien se trenzó a golpes de puño en la vía pública. Como resultado del enfrentamiento mano a mano, la víctima sufrió lesiones en su mano derecha.
Sin embargo, el episodio de violencia no concluyó allí. Inmediatamente después del intercambio de puñetazos, Ayala se posicionó detrás de un tapial perimetral y comenzó a arrojar piedras de considerable tamaño hacia el predio de sus vecinos. Su vecina fue alcanzada por los piedrazos, que le provocaron una lesión contusa en el tobillo izquierdo y diversos hematomas en el muslo derecho.
Preso
Los médicos policiales determinaron que las lesiones sufridas por ambas víctimas revistieron carácter de leves. Por eso, el fiscal atribuyó a Ayala la autoría del delito de "lesiones leves dolosas reiteradas".
Filippi solicitó que el imputado permanezca tras las rejas mientras el proceso judicial avanza, aduciendo la existencia de riesgos de entorpecimiento probatorio y fuga.
La defensa optó por no discutir la cautelar, y aceptar la imposición de la prisión preventiva. Uno de los motivos para esto, es que Ayala cuenta con una antecedente que data de 2020, cuando lo condenaron por delitos contra la propiedad.
La magistrada dispuso la cautelar sin plazos.