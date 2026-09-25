En la cordillera

Temporal en Neuquén: desbordes de ríos, evacuaciones y rutas complicadas por la lluvia y el viento

Las intensas precipitaciones y las ráfagas provocaron anegamientos, desprendimientos y cortes preventivos en distintos puntos de la provincia. Un sector del hospital de Aluminé fue evacuado y varios pasos fronterizos permanecen cerrados.