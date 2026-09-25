Neuquén atraviesa una jornada marcada por las consecuencias de un fuerte temporal de lluvia y viento que afecta principalmente a la zona cordillerana.
Temporal en Neuquén: desbordes de ríos, evacuaciones y rutas complicadas por la lluvia y el viento
Las intensas precipitaciones y las ráfagas provocaron anegamientos, desprendimientos y cortes preventivos en distintos puntos de la provincia. Un sector del hospital de Aluminé fue evacuado y varios pasos fronterizos permanecen cerrados.
El incremento de los caudales de distintos ríos, los anegamientos, los desprendimientos de rocas y las dificultades para circular obligaron a desplegar operativos de emergencia en varias localidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta de nivel rojo para sectores de la cordillera neuquina.
Entre las situaciones registradas se encuentran viviendas afectadas por el ingreso de agua, la evacuación preventiva de un sector del hospital de Aluminé y cortes en rutas nacionales y provinciales.
También hubo complicaciones en pasos internacionales hacia Chile, mientras que las autoridades recomendaron evitar los viajes que no sean indispensables y consultar los partes oficiales antes de emprender cualquier recorrido.
Desbordes, evacuaciones y complicaciones en distintas localidades
Uno de los puntos bajo vigilancia es Mariano Moreno, donde el aumento del caudal del arroyo Covunco llevó a Bomberos y efectivos policiales a establecer una guardia preventiva en las inmediaciones del puente de la Ruta Provincial 14, en el sector conocido como El Puente.
La preocupación está vinculada con la posibilidad de que una crecida afecte ese corredor, que conecta distintos sectores del centro y norte provincial.
En Villa Pehuenia y Moquehue, el desborde del río Quillahue provocó el ingreso de agua en algunas viviendas. De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, la situación fue monitoreada por los equipos de emergencia y no se habían informado evacuaciones de personas por ese episodio.
En Aluminé, en tanto, el Ministerio de Salud de Neuquén dispuso la evacuación preventiva del sector antiguo de internación del hospital local. Los pacientes fueron reubicados mediante la red sanitaria provincial o recibieron el alta médica, según cada situación.
El área de guardia de emergencias continuó funcionando con normalidad y las autoridades aseguraron la disponibilidad de insumos y equipamiento para sostener la atención.
Villa La Angostura también registró lluvias intensas, anegamientos y riesgo de desbordes. A esto se sumaron inconvenientes en el suministro eléctrico en diferentes sectores, asociados a la caída de postes y cableado producto del viento.
Los organismos de emergencia mantienen el monitoreo ante la posibilidad de que las condiciones cambien durante las próximas horas.
El temporal también tuvo impacto en el transporte de larga distancia. Un micro que trasladaba a 28 pasajeros hacia Mendoza quedó detenido durante casi 24 horas sobre la banquina de la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje Calcatre.
Según el reporte difundido, el vehículo sufrió un desperfecto mecánico durante la madrugada del jueves. Personal de Defensa Civil y efectivos policiales intervinieron en el lugar y los pasajeros permanecieron a salvo hasta que pudo llegar un mecánico para solucionar el problema.
Rutas y pasos fronterizos: cuáles son las principales restricciones
El temporal también modificó las condiciones de circulación en distintos corredores de Neuquén. En la Ruta Nacional 40, en el tramo de los Siete Lagos, se implementó un corte preventivo debido a las condiciones meteorológicas y al riesgo de desprendimientos. La zona presenta sectores con suelo saturado y antecedentes recientes de caída de barro, árboles y rocas.
En las rutas provinciales también hay sectores afectados. La Ruta Provincial 23 permanece interrumpida en un tramo comprendido entre Cuesta del Rahue y Pilo Lil debido a un desprendimiento de rocas y tierra. Además, la Ruta Provincial 13, entre Primeros Pinos y Litrán, presenta acumulación de nieve, lluvia y viento, mientras que la Ruta Provincial 26, entre Caviahue y Copahue, permanece intransitable por nieve y hielo.
Los pasos internacionales hacia Chile también presentan restricciones. Pino Hachado fue cerrado preventivamente por la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. En Cardenal Samoré, el cierre alcanza a todos los vehículos debido al aumento del caudal de agua en el sector del puente El Gringo.
Vialidad Nacional y Vialidad Neuquén recomendaron no realizar viajes que no sean necesarios mientras persista el temporal. Para quienes deban circular, se solicita consultar el estado de las rutas antes de salir, respetar las indicaciones del personal vial, reducir la velocidad y utilizar cadenas cuando sean obligatorias.
Las autoridades también advierten que las condiciones pueden modificarse rápidamente. Una ruta habilitada puede volver a presentar restricciones por nuevas precipitaciones, acumulación de nieve o hielo, agua sobre la calzada o desprendimientos. Por ese motivo, se recomienda actualizar la información durante el trayecto y evitar detenerse en sectores expuestos a la caída de piedras o desmoronamientos.