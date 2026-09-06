En Neuquén

Avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento de nieve

El episodio ocurrió en un sector fuera de las áreas habilitadas del centro de esquí, a unos 1.980 metros sobre el nivel del mar. La masa de nieve avanzó por la ladera mientras los deportistas descendían y el momento quedó registrado en video.