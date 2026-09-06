Una avalancha se produjo en el Cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y pasó a pocos metros de dos esquiadores que se encontraban descendiendo por una zona que está fuera de los límites habilitados del complejo invernal. Ambos lograron ponerse a resguardo y no sufrieron heridas.
Avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento de nieve
El episodio ocurrió en un sector fuera de las áreas habilitadas del centro de esquí, a unos 1.980 metros sobre el nivel del mar. La masa de nieve avanzó por la ladera mientras los deportistas descendían y el momento quedó registrado en video.
El episodio ocurrió durante la tarde del jueves en el sector conocido como “el filo”, ubicado en la parte posterior del cerro y a casi 1.980 metros sobre el nivel del mar.
La secuencia fue registrada de manera casual por personas que se encontraban en las inmediaciones y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
El desprendimiento ocurrió durante el descenso
En las imágenes se puede observar a los dos deportistas mientras avanzan por la ladera y dejan sus huellas sobre la nieve. Segundos después, una importante masa de nieve comienza a desprenderse desde una zona superior de la montaña y avanza pendiente abajo.
El movimiento se desarrolla mientras los esquiadores continúan con su recorrido. La nieve gana velocidad y se desplaza por una parte de la ladera que se encuentra muy cerca de la trayectoria de los deportistas.
Ante la situación, ambos consiguieron alejarse del sector afectado y alcanzar una zona segura. El desprendimiento finalmente no llegó a alcanzarlos y no se registraron personas heridas como consecuencia del episodio.
La proximidad entre la avalancha y los esquiadores hizo que las imágenes adquirieran amplia difusión en redes sociales. El video permite observar la velocidad con la que la nieve se desplaza una vez iniciado el desprendimiento.
El hecho volvió a poner el foco en los riesgos que pueden presentarse en sectores de montaña que no forman parte de las pistas habilitadas para la práctica del esquí. En esas áreas, las condiciones de la nieve y del terreno pueden ser diferentes a las de los circuitos preparados para visitantes.
Desde el entorno del centro de esquí señalaron que la situación terminó sin consecuencias para los dos deportistas, pero remarcaron la importancia de respetar los límites establecidos y las indicaciones del personal especializado.
Qué ocurrió después de la avalancha
Una vez detectado el desprendimiento, personal del Cerro Chapelco activó el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones y procedió a restringir el acceso al área afectada.
El objetivo fue evitar que otros visitantes o esquiadores se acercaran al sector mientras se evaluaban las condiciones de la montaña. El área quedó delimitada para prevenir nuevos incidentes.
El punto donde ocurrió la avalancha se encuentra fuera del dominio esquiable habilitado. Esto implica que no cuenta con las mismas tareas de preparación, control y estabilización de nieve que se realizan en las pistas destinadas al público.
Desde el complejo insistieron en la necesidad de utilizar exclusivamente los sectores habilitados y de respetar las restricciones establecidas por las autoridades del centro invernal. Las zonas fuera de pista pueden presentar peligros que no siempre resultan visibles para quienes circulan por la montaña.
Las avalanchas se producen cuando una porción del manto de nieve pierde estabilidad y comienza a desplazarse por una pendiente.
Su formación puede estar relacionada con distintos factores, entre ellos la acumulación de nieve, la acción del viento, los cambios de temperatura y las condiciones de las distintas capas que conforman el manto.
En este caso, el desprendimiento se produjo en un sector que no forma parte de las pistas habilitadas. La rápida reacción de los dos esquiadores permitió que pudieran alejarse de la trayectoria de la nieve antes de que el desplazamiento los alcanzara.
No hubo personas atrapadas ni se registraron víctimas por el episodio. El personal del centro de esquí mantuvo el área restringida como medida preventiva.
El incidente ocurrió durante la temporada de invierno y mientras Chapelco mantiene sus actividades sujetas a las condiciones que presenta la montaña.
El episodio dejó además un registro audiovisual que permitió conocer la magnitud del desprendimiento y la cercanía que tuvo con los dos deportistas.
Más allá de que no se produjeron lesiones, el hecho volvió a destacar la importancia de respetar las zonas habilitadas en los centros de esquí y las indicaciones de los equipos que trabajan en la montaña, especialmente ante condiciones que pueden cambiar en pocos minutos.