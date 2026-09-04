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Tragedia en los Alpes franceses: murió un escalador argentino tras caer en el Mont Blanc y otro está internado

Un enólogo mendocino de 39 años falleció este viernes tras precipitarse mientras practicaba escalada libre. Su primo, quien lo acompañaba en el trayecto, sobrevivió al impacto pero debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece hospitalizado en Francia.

Mont Blanc es el punto más elevado de la Unión Europea y uno de los más altos del resto de Europa, superado solo por varias montañas de Rusia y Georgia . REUTERS/Pierre AlbouyMont Blanc es el punto más elevado de la Unión Europea y uno de los más altos del resto de Europa, superado solo por varias montañas de Rusia y Georgia . REUTERS/Pierre Albouy
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Un trágico accidente conmocionó este viernes 4 de septiembre a la comunidad mendocina y al ámbito del andinismo. Dos escaladores argentinos sufrieron una violenta caída mientras se desplazaban por una pared rocosa en la Aiguille du Peigne, una conocida ruta utilizada para alcanzar las cumbres de las Agujas de Chamonix, en el macizo del Mont Blanc, Francia.

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Como consecuencia del impacto, Gabriel Ansiaume, de 39 años, perdió la vida en el lugar. En tanto, su primo y compañero de travesía sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al hospital de la localidad de Sallanches, en la región de Alta Saboya, donde fue operado y continúa en proceso de recuperación.

Alpinists and tourists gather at the Aiguille du Midi, overlooking Mont Blanc, during a heatwave in Chamonix, France, June 25, 2026, as temperatures exceeding 30°C at 1,000 metres altitude raise concerns about glacier melt, safety, and the impact on the Alpine environment. REUTERS/Pierre AlbouyLos escaladores argentinos sufrieron una violenta caída mientras se desplazaban por una pared rocosa en la Aiguille du Peigne. Imagen ilustrativa. REUTERS/Pierre Albouy

El informe del rescate en el corredor de Papillons

De acuerdo con los datos brindados por el Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix y reportados por el medio francés Le Parisien, la cordada de escalada resbaló y cayó hacia la zona conocida como el "corredor de Papillons". El accidente se produjo durante la fase de descenso de la montaña, luego de haber completado la travesía de ascenso sin inconvenientes.

Las víctimas fueron divisadas por otros montañistas que circulaban por esa misma cresta, quienes dieron aviso inmediato a las patrullas de rescate alpino.

Gabriel Ansiaume, conocido entre sus allegados como "Rata", era un reconocido enólogo que había viajado a Europa por compromisos laborales.Gabriel Ansiaume, conocido entre sus allegados como "Rata", era un reconocido enólogo que había viajado a Europa por compromisos laborales y aprovechó la estadía escalar junto a su primo.

El dolor en el ámbito vitivinícola por la pérdida de "Rata"

La noticia generó un profundo pesar en la provincia de Mendoza. Gabriel Ansiaume, conocido entre sus allegados como "Rata", era un reconocido enólogo que había viajado a Europa por compromisos laborales y aprovechó la estadía para encarar el desafío de escalar en una de las zonas más emblemáticas del continente junto a su primo.

En los últimos años, Ansiaume impulsaba el desarrollo de Contrabando, una línea de vinos de Bodegas Tierras Altas que cofundó en 2020 junto a su amigo y socio Federico Vargas Arizu. Ante la confirmación de la noticia, colegas y allegados destacaron su calidez humana y profesionalismo.

Su socio, Federico Vargas Arizu, lo despidió a través de un sentido mensaje en redes sociales: "Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar".

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