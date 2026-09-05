Cuando las jornadas previas sugerían un tímido anticipo de la primavera en el centro del país, la naturaleza reconfiguró el panorama en la geografía de las Altas Cumbres. En un fenómeno tan vistoso como llamativo para la época del año, una intensa nevada volvió a teñir de blanco las estribaciones del cerro Champaquí este sábado. La precipitación helada afectó de forma directa al sector conocido como Tres Árboles, alterando la rutina de quienes habitan las cotas más altas de la provincia vecina.
¿Nieve en septiembre?: el Champaquí se tiñó de blanco con una postal llamativa para la época
Un frente helado atípico sorprendió al sector de Tres Árboles, en las Altas Cumbres. Con temperaturas rozando el punto de congelación, el fenómeno dejó postales invernales en la zona más alta de la provincia vecina y encendió las alertas por el clima en la región.
El evento comenzó a gestarse con las primeras horas de la mañana bajo la influencia de una jornada marcada por el frío y un cielo tupido de nubosidad. Hacia el mediodía, el desplome térmico desencadenó casi una hora de precipitación ininterrumpida que cubrió con una tupida capa blanca el cordón serrano.
El testimonio desde la alta montaña
La irrupción del pulso helado sorprendió a los contados residentes que permanecen en las alturas del área de Tres Árboles. 'Se largó con todo, está quedando blanco', relató Jonathan Olguín, poblador de la zona, quien describió el momento justo en que la nieve comenzaba a fijarse en el terreno. Según precisó en contacto con este medio, el manto blanco llevaba entre 30 y 40 minutos de acumulación al momento de registrar las postales.
A pesar de que los pronósticos ya venían advirtiendo sobre el posible brusco descenso térmico, la intensidad de la caída no dejó de llamar la atención de los lugareños. 'Habrá que ver qué pasa más tarde', consideró Olguín al ser consultado sobre la persitencia del temporal, en un paraje distante donde actualmente residen únicamente tres personas. Con el pragmatismo que exige la rigurosidad del clima serrano, concluyó: 'Hay que comer rico, calefaccionarse bien y dormir una buena siesta nomás. No queda otra'.
¿Por qué se registran nevadas en este momento del año?
Aunque la proximidad de la temporada primaveral suele asociarse a un paulatino ascenso de las temperaturas, la presencia de nieve durante los primeros días de septiembre responde a factores específicos de la dinámica atmosférica de la región:
- Zonas altas y acotadas: las nevadas registradas en esta época se circunscriben de manera casi exclusiva a los sectores geográficos de mayor altitud. En el cordón cordobés, este fenómeno se concentra en puntos como el Camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial E-34) y las laderas del Cerro Champaquí, donde las alturas superan holgadamente las condiciones de la llanura.
- Entrada de aire polar: el fenómeno ocurre cuando frentes fríos de marcada intensidad o masas de aire de origen polar avanzan sobre la franja central del país al concluir el invierno o dar inicio a la primavera. Esta irrupción combina marcadas bajas temperaturas en la troposfera media con un aporte suficiente de humedad.
- Frecuencia y variabilidad: los especialistas señalan que si bien no se trata de un evento que ocurra todos los años de manera sistemática en septiembre, los registros meteorológicos confirman que es una manifestación esporádica alineada con la variabilidad climática propia de los ecosistemas de montaña.
Un frente frío con alcance regional
Las derivaciones del frente polar no se limitan a la geografía serrana. El avance de esta masa helada repercute en toda la cuenca del Litoral y la región pampeana, donde se espera que las madrugadas continúen registrando temperaturas muy bajas, rozando los valores nulos en áreas rurales.
Si bien los indicadores meteorológicos proyectan una paulatina recuperación de las marcas máximas hacia los próximos días, el registro en las Altas Cumbres deja al descubierto la inestabilidad de un período de transición donde las irrupciones invernales aún retienen el protagonismo.