Córdoba

¿Nieve en septiembre?: el Champaquí se tiñó de blanco con una postal llamativa para la época

Un frente helado atípico sorprendió al sector de Tres Árboles, en las Altas Cumbres. Con temperaturas rozando el punto de congelación, el fenómeno dejó postales invernales en la zona más alta de la provincia vecina y encendió las alertas por el clima en la región.