En el marco de una semana marcada por un fuerte descenso de las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este sábado 15 de agosto continuarán las condiciones de frío intenso en distintas zonas del país. El organismo mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas y otros avisos por fenómenos meteorológicos adversos.
Rige el alerta por frío extremo: cuáles son las zonas afectadas este sábado
El SMN advirtió que la jornada estará marcada por un marcado descenso térmico y condiciones que pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente para los grupos de riesgo.
La advertencia por frío extremo señala que las temperaturas previstas pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Frío extremo
El oeste de Santa Cruz permanece bajo una advertencia de nivel amarillo por temperaturas extremas. Según el SMN, las condiciones pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante las jornadas de bajas temperaturas.
Ante este escenario, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada al aire libre. En caso de salir, recomienda utilizar varias capas de ropa liviana para mantener el calor corporal.
También se sugiere mantener los ambientes calefaccionados de manera segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y consumir abundante líquido.
Bajas temperaturas
Además del frío extremo, el SMN mantiene otros avisos para este sábado. En el caso de las nevadas, rige una alerta amarilla para el extremo sur de Santa Cruz y la región cordillerana de Neuquén, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, aunque los valores pueden ser superiores de manera puntual.
En las zonas cordilleranas de San Juan y Mendoza, en tanto, rige un aviso de nivel naranja por nevadas. Allí se prevén acumulaciones de entre 60 y 100 centímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.
Por otra parte, hay una alerta amarilla por vientos para sectores de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. En esas áreas se esperan vientos del oeste de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora.
El frío persiste
Frente a las condiciones previstas, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío y prestar especial atención a las personas que forman parte de los grupos de riesgo.
Para quienes deban salir, se aconseja utilizar ropa adecuada y mantener el cuerpo abrigado. También es importante calefaccionar los hogares de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura.
En las zonas alcanzadas por otros fenómenos, el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y circular únicamente cuando sea imprescindible. Ante la presencia de hielo o nieve, se aconseja utilizar vehículos preparados para esas condiciones.
Cómo cuidarse
En las regiones alcanzadas por la alerta por vientos, el SMN recomienda asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados, como macetas, sillas y toldos.
También aconseja cerrar puertas y ventanas, mantenerse alejado de ellas y evitar refugiarse debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios. Al momento de circular, se debe extremar la precaución.
Además, permanece vigente una alerta amarilla por viento Zonda para el cordón oeste de San Juan.