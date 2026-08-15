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Qué dice el pronóstico de este sábado en la ciudad de Santa Fe

La jornada se presentará con probabilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde, temperaturas que oscilarán entre los 12° y los 17°, viento leve y una disminución de las chances de lluvia hacia la noche.

Se esperan probabilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde.Se esperan probabilidades de precipitaciones durante la mañana y la tarde.
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Este sábado la ciudad de Santa Fe comenzará la jornada con probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana y la tarde, disminuyendo a entre 0 y 10% hacia la noche. La jornada será templada, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 17°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 12° y la máxima alcanzará los 17°.

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El viento soplará con velocidades de entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada. No se prevén ráfagas.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los valores más altos de la jornada, con una máxima de 17° y una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaEl viento soplará con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Crédito: Flavio Raina.

Pronóstico extendido

  • El domingo se presentará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante la mañana, entre 0 y 10% durante la tarde y entre 10 y 40% hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 17°.
  • Luego, el lunes continuará con probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 16°.
  • Finalmente, el martes persistirán las probabilidades de precipitaciones de entre 10 y 40% durante toda la jornada. Las temperaturas irán desde una mínima de 11° hasta una máxima de 12°.
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