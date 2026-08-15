#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Mensaje al Concejo

El municipio de Santa Fe plantea cambios urbanos profundos en el noroeste de la ciudad: cuáles son

Es en un sector del barrio Yapeyú. El municipio pide autorización para reducir una calzada, y afectar terrenos a espacios verdes. También, la donación a Provincia de una fracción para construir un centro de salud. El “Plan Abre”, clave.

Se proyecta una intervención vial, sanitaria y urbana en Yapeyú. Foto: Archivo Manuel FabatíaSe proyecta una intervención vial, sanitaria y urbana en Yapeyú. Foto: Archivo Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

A través del Mensaje N° 11, que ya fue remitido al Concejo de Santa Fe, el municipio capitalino solicita autorización para implementar una serie de transformaciones urbanas profundas en un sector del barrio Yapeyú, en el noroeste de esta capital.

El proyecto de ordenanza remitido, al que accedió El Litoral, traza una hoja de ruta sobre una serie de cambios urbanos profundos —viales, sanitarios y de espacios públicos verdes— en el Pasaje Padre Faustino Míguez, en el tramo comprendido entre el Pasaje Ana Mullor de Pallares y la calle Gobernador Menchaca.

En concreto, se solicita el visto bueno del Concejo para la desafectación parcial del ancho del Pasaje Míguez, reduciendo el ancho oficial de esa arteria de sus 20 metros actuales a 12 metros, medidos desde la línea municipal sur hacia el norte.

Mirá tambiénLlamativo diseño para un cartel de "bienvenida" a la ciudad de Santa Fe, que costará $81 millones

Según los considerandos, este ordenamiento vial permitirá “la consecuente reorganización de los espacios públicos linderos y posibilitar la donación de una parcela destinada a la construcción de un Centro de Salud para el barrio Yapeyú, en el marco del ‘Plan Abre’ que el Gobierno provincial impulsa con el municipio”.

Como se sabe, el Plan Abre es una política social y de hábitat del Gobierno de Santa Fe, que busca “mejorar la vida en barrios vulnerables de ciudades grandes como Santa Fe y Rosario”. Asimismo, combina obras de infraestructura con programas de convivencia y seguridad.

Centro de Salud

Con respecto a este punto, el proyecto contempla la incorporación de parte de la superficie actualmente destinada al uso vial a los espacios verdes municipales existentes, “preservando e incrementando la superficie destinada al uso público recreativo”.

Mirá tambiénSigue la "epidemia vial" en Santa Fe: cuáles son las avenidas donde hubo más muertes sobre 2 ruedas

También prevé la desafectación de la fracción de una manzana “para su integración con otra porción proveniente del Pasaje Míguez, conformando una única parcela a la que se asigna el distrito ‘Equipamiento Especial (EE)’, de acuerdo al Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), destinada al futuro centro de salud”.

La concurrida Av. 12 de Octubre, enlace clave del barrio. Foto: Archivo Manuel FabatíaLa concurrida Av. 12 de Octubre, enlace clave del barrio. Foto: Archivo Manuel Fabatía

Como se dijo, el Ejecutivo pide autorización al Legislativo local para donar dicha parcela a la Provincia, con el fin de destinarla exclusivamente a la construcción y funcionamiento del equipamiento sanitario y comunitario. Se incorpora, además, una cláusula de reversión para que el inmueble conserve su destino de interés público.

Se solicita donar a la Provincia una parcela de 1.862,80 metros cuadrados para la edificación del Centro de Salud para el barrio Yapeyú. Asimismo, allí se ejecutaría una plaza pública y se harían obras de mejoramiento del Pasaje Padre Faustino Míguez.

Mirá tambiénSuben las multas en Santa Fe: cómo quedarán los nuevos montos de las infracciones más comunes

Estas mejoras incluyen la ejecución de cordón cuneta, pavimento o mejorado de calzada, veredas y demás obras de infraestructura urbana necesarias para “garantizar la adecuada accesibilidad y funcionamiento del equipamiento público”.

La propuesta se sustenta en una solicitud formulada por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas de la provincia —organismo a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra— “y numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil”, señala el proyecto.

El mapa muestra el sector a intervenir. El mensaje ya está en el Concejo. Foto: GentilezaEl mapa muestra el sector a intervenir. El mensaje ya está en el Concejo. Foto: Gentileza

Además, en los informes elaborados por las áreas técnicas del municipio se concluyó que la adecuación del ancho del Pasaje Míguez “es compatible con su función dentro de la red vial local” y “permite optimizar la implantación del nuevo equipamiento sanitario, preservando la conectividad urbana y ampliando los espacios públicos”.

Espacios verdes

En el mensaje, que lleva la firma del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, se plantea otra intervención: la afectación al uso público como “Espacio Verde” de las fracciones resultantes del achicamiento del Pasaje Míguez.

Mirá también"Batería" de pedidos desde el Concejo para sanear microbasurales, desagües y cunetas en Santa Fe

Por ejemplo, se pide asignarle la categoría de espacio verde a una fracción de 448 metros cuadrados en una manzana del área a intervenir, a otra de 534,88 metros cuadrados en una segunda manzana, y a una tercera de 1.216 metros cuadrados.

Aceptada la donación por parte del Gobierno provincial, este procederá a tomar posesión “precaria e inmediata” del inmueble exclusivamente para “realizar tareas de mensura, estudios técnicos, elaboración de proyectos (…) y ejecución de las obras necesarias para la construcción del Centro de Salud”.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Municipalidad de Santa Fe
Concejo Municipal de Santa Fe
Juan Pablo Poletti
Sebastian Mastropaolo
Salud
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Gobierno de la Provincia
Maximiliano Pullaro
Edición Impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro