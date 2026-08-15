A través del Mensaje N° 11, que ya fue remitido al Concejo de Santa Fe, el municipio capitalino solicita autorización para implementar una serie de transformaciones urbanas profundas en un sector del barrio Yapeyú, en el noroeste de esta capital.
El municipio de Santa Fe plantea cambios urbanos profundos en el noroeste de la ciudad: cuáles son
Es en un sector del barrio Yapeyú. El municipio pide autorización para reducir una calzada, y afectar terrenos a espacios verdes. También, la donación a Provincia de una fracción para construir un centro de salud. El “Plan Abre”, clave.
El proyecto de ordenanza remitido, al que accedió El Litoral, traza una hoja de ruta sobre una serie de cambios urbanos profundos —viales, sanitarios y de espacios públicos verdes— en el Pasaje Padre Faustino Míguez, en el tramo comprendido entre el Pasaje Ana Mullor de Pallares y la calle Gobernador Menchaca.
En concreto, se solicita el visto bueno del Concejo para la desafectación parcial del ancho del Pasaje Míguez, reduciendo el ancho oficial de esa arteria de sus 20 metros actuales a 12 metros, medidos desde la línea municipal sur hacia el norte.
Según los considerandos, este ordenamiento vial permitirá “la consecuente reorganización de los espacios públicos linderos y posibilitar la donación de una parcela destinada a la construcción de un Centro de Salud para el barrio Yapeyú, en el marco del ‘Plan Abre’ que el Gobierno provincial impulsa con el municipio”.
Como se sabe, el Plan Abre es una política social y de hábitat del Gobierno de Santa Fe, que busca “mejorar la vida en barrios vulnerables de ciudades grandes como Santa Fe y Rosario”. Asimismo, combina obras de infraestructura con programas de convivencia y seguridad.
Centro de Salud
Con respecto a este punto, el proyecto contempla la incorporación de parte de la superficie actualmente destinada al uso vial a los espacios verdes municipales existentes, “preservando e incrementando la superficie destinada al uso público recreativo”.
También prevé la desafectación de la fracción de una manzana “para su integración con otra porción proveniente del Pasaje Míguez, conformando una única parcela a la que se asigna el distrito ‘Equipamiento Especial (EE)’, de acuerdo al Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU), destinada al futuro centro de salud”.
Como se dijo, el Ejecutivo pide autorización al Legislativo local para donar dicha parcela a la Provincia, con el fin de destinarla exclusivamente a la construcción y funcionamiento del equipamiento sanitario y comunitario. Se incorpora, además, una cláusula de reversión para que el inmueble conserve su destino de interés público.
Se solicita donar a la Provincia una parcela de 1.862,80 metros cuadrados para la edificación del Centro de Salud para el barrio Yapeyú. Asimismo, allí se ejecutaría una plaza pública y se harían obras de mejoramiento del Pasaje Padre Faustino Míguez.
Estas mejoras incluyen la ejecución de cordón cuneta, pavimento o mejorado de calzada, veredas y demás obras de infraestructura urbana necesarias para “garantizar la adecuada accesibilidad y funcionamiento del equipamiento público”.
La propuesta se sustenta en una solicitud formulada por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas de la provincia —organismo a cargo de la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra— “y numerosas instituciones y organizaciones de la sociedad civil”, señala el proyecto.
Además, en los informes elaborados por las áreas técnicas del municipio se concluyó que la adecuación del ancho del Pasaje Míguez “es compatible con su función dentro de la red vial local” y “permite optimizar la implantación del nuevo equipamiento sanitario, preservando la conectividad urbana y ampliando los espacios públicos”.
Espacios verdes
En el mensaje, que lleva la firma del intendente Juan Pablo Poletti y del secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, se plantea otra intervención: la afectación al uso público como “Espacio Verde” de las fracciones resultantes del achicamiento del Pasaje Míguez.
Por ejemplo, se pide asignarle la categoría de espacio verde a una fracción de 448 metros cuadrados en una manzana del área a intervenir, a otra de 534,88 metros cuadrados en una segunda manzana, y a una tercera de 1.216 metros cuadrados.
Aceptada la donación por parte del Gobierno provincial, este procederá a tomar posesión “precaria e inmediata” del inmueble exclusivamente para “realizar tareas de mensura, estudios técnicos, elaboración de proyectos (…) y ejecución de las obras necesarias para la construcción del Centro de Salud”.