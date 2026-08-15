Mensaje al Concejo

El municipio de Santa Fe plantea cambios urbanos profundos en el noroeste de la ciudad: cuáles son

Es en un sector del barrio Yapeyú. El municipio pide autorización para reducir una calzada, y afectar terrenos a espacios verdes. También, la donación a Provincia de una fracción para construir un centro de salud. El “Plan Abre”, clave.