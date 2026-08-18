El paso internacional Cristo Redentor volvió a funcionar este martes tras permanecer cerrado durante 34 días por las intensas nevadas y la acumulación de hielo en la Ruta Nacional 7. La reapertura será gradual y, por el momento, estará limitada al transporte de carga.
Reabrió el paso Cristo Redentor tras 34 días de cierre y así será el cruce hacia Chile
El operativo comenzará con transporte de carga y tendrá horarios diferenciados, mientras los autos particulares y ómnibus deberán aguardar una nueva autorización.
Cómo será la reapertura
La decisión se tomó luego de analizar el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. El pronóstico anticipa tiempo estable y cielo despejado hasta el domingo, sin nuevas nevadas previstas.
Entre este martes 18 y el jueves 20 de agosto, de 9 a 21 horas de Argentina, podrán circular únicamente camiones desde Argentina hacia Chile.
El viernes 21 y sábado 22, de 8 a 20 horas de Chile, será el turno de los transportes que ingresen desde el vecino país hacia Argentina.
Todos los camiones deberán utilizar cadenas de manera obligatoria. Además, tendrán prioridad aquellos que ya se encuentran documentados en la playa del Área de Control Integrado de Uspallata.
Qué pasará con los autos y los micros
Los vehículos particulares y los ómnibus todavía no podrán cruzar hacia Chile. Durante esta semana, los turistas solo podrán circular por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata y deberán extremar las precauciones debido al importante movimiento de camiones.
También permanecerá suspendido el turismo interno desde Uspallata hacia la alta montaña, ya que las autoridades establecieron que la prioridad será el transporte de carga.
Un cierre que se extendió durante más de un mes
El bloqueo del Cristo Redentor durante 34 días generó importantes demoras para transportistas y afectó a empresas, trabajadores y al sector turístico de ambos lados de la cordillera.
Las tareas de despeje estuvieron condicionadas por la acumulación de nieve y hielo, además del riesgo de desprendimientos y avalanchas.
Durante las semanas de cierre, empresarios y transportistas reclamaron acelerar los trabajos y aprovechar los períodos de mejores condiciones climáticas para avanzar con la limpieza de la ruta.
Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) remarcaron la importancia de utilizar las ventanas de buen tiempo para facilitar la reapertura. “El tiempo no se puede manejar, pero hay que aprovechar las oportunidades que da”, señalaron.