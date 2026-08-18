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Reabrió el paso Cristo Redentor tras 34 días de cierre y así será el cruce hacia Chile

El operativo comenzará con transporte de carga y tendrá horarios diferenciados, mientras los autos particulares y ómnibus deberán aguardar una nueva autorización.

Camiones permanecieron varados durante semanas a la espera de la reapertura fronteriza.Camiones permanecieron varados durante semanas a la espera de la reapertura fronteriza.
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El paso internacional Cristo Redentor volvió a funcionar este martes tras permanecer cerrado durante 34 días por las intensas nevadas y la acumulación de hielo en la Ruta Nacional 7. La reapertura será gradual y, por el momento, estará limitada al transporte de carga.

Cómo será la reapertura

La decisión se tomó luego de analizar el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días. El pronóstico anticipa tiempo estable y cielo despejado hasta el domingo, sin nuevas nevadas previstas.

Mirá tambiénEl Paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado y hay 3.400 camiones varados en Mendoza

Entre este martes 18 y el jueves 20 de agosto, de 9 a 21 horas de Argentina, podrán circular únicamente camiones desde Argentina hacia Chile.

El viernes 21 y sábado 22, de 8 a 20 horas de Chile, será el turno de los transportes que ingresen desde el vecino país hacia Argentina.

Todos los camiones deberán utilizar cadenas de manera obligatoria. Además, tendrán prioridad aquellos que ya se encuentran documentados en la playa del Área de Control Integrado de Uspallata.

Truckers sit near parked vehicles while waiting for the Cristo Redentor border crossing between Argentina and Chile to reopen after heavy snowfall forced its closure, in Uspallata, Mendoza province, Argentina, July 22, 2026. REUTERS/Maximiliano RiosLos vehículos de carga tendrán prioridad durante el operativo de reapertura.

Qué pasará con los autos y los micros

Los vehículos particulares y los ómnibus todavía no podrán cruzar hacia Chile. Durante esta semana, los turistas solo podrán circular por la Ruta Nacional 7 hasta Uspallata y deberán extremar las precauciones debido al importante movimiento de camiones.

También permanecerá suspendido el turismo interno desde Uspallata hacia la alta montaña, ya que las autoridades establecieron que la prioridad será el transporte de carga.

A drone view shows parked trucks as truckers wait for the Cristo Redentor border crossing between Argentina and Chile to reopen after heavy snowfall forced its closure, in Uspallata, Mendoza province, Argentina, July 22, 2026. REUTERS/Maximiliano RiosTransportistas esperan poder retomar el cruce hacia Chile tras 34 días de cierre.

Un cierre que se extendió durante más de un mes

El bloqueo del Cristo Redentor durante 34 días generó importantes demoras para transportistas y afectó a empresas, trabajadores y al sector turístico de ambos lados de la cordillera.

Las tareas de despeje estuvieron condicionadas por la acumulación de nieve y hielo, además del riesgo de desprendimientos y avalanchas.

Durante las semanas de cierre, empresarios y transportistas reclamaron acelerar los trabajos y aprovechar los períodos de mejores condiciones climáticas para avanzar con la limpieza de la ruta.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) remarcaron la importancia de utilizar las ventanas de buen tiempo para facilitar la reapertura. “El tiempo no se puede manejar, pero hay que aprovechar las oportunidades que da”, señalaron.

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