Una emergencia meteorológica afecta a Puerto Viejo, localidad costera de la comuna de Caldera, en la Región de Atacama, Chile, donde las intensas precipitaciones provocaron la activación de varias quebradas y el descenso de flujos aluvionales hacia sectores habitados.
Evacuaron sectores de la localidad chilena de Puerto Viejo por un voraz aluvión
Las intensas lluvias activaron quebradas en la comuna chilena de Caldera. Las autoridades enviaron alertas a celulares y restringieron el tránsito hacia la zona.
Ante el riesgo de nuevos desplazamientos de tierra, agua y barro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) realizó un llamado preventivo a evacuar las quebradas y las zonas con pendientes pronunciadas del sector. La advertencia fue difundida mediante mensajes de emergencia enviados a los teléfonos móviles de la población.
El aluvión llegó hasta la costa
El primer flujo aluvional avanzó por distintos terrenos residenciales y alcanzó la línea de costa. Según la información difundida por las autoridades locales, la mayoría de las viviendas afectadas correspondían a segundas residencias que se encontraban desocupadas cuando se produjo el fenómeno.
Frente a la situación, fueron habilitados albergues de manera preventiva para recibir a las familias damnificadas. También se analiza la posibilidad de trasladar personas hacia el centro urbano de Caldera si las condiciones meteorológicas empeoran durante las próximas horas.
Los equipos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de las quebradas debido a la posibilidad de que nuevas precipitaciones provoquen otros escurrimientos y movimientos de material hacia zonas pobladas.
Cerraron una ruta por los daños
El operativo desplegado en Puerto Viejo reúne a Bomberos, Carabineros, la Policía de Investigaciones, personal municipal y equipos especializados en rescate y gestión del riesgo. Los organismos trabajan en la asistencia a los afectados y en la evaluación de los daños provocados por el temporal.
Una de las principales preocupaciones está relacionada con el estado de las vías de comunicación. Las autoridades prohibieron el tránsito por la ruta costera que conecta Caldera con Puerto Viejo debido a la presencia de baches, rodados y sectores anegados que dificultan la circulación segura.
El organismo de emergencias pidió a los habitantes respetar las instrucciones de evacuación y evitar desplazarse por sectores cercanos a quebradas o pendientes. La recomendación busca reducir la exposición ante eventuales nuevas bajadas de agua y sedimentos.
La situación se produce en medio de un escenario de lluvias intensas que mantiene bajo vigilancia a distintos sectores de la Región de Atacama. SENAPRED cuenta con protocolos específicos para advertir a la población mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) cuando existe riesgo para zonas habitadas.
Las autoridades continuarán evaluando durante la jornada la evolución de las condiciones meteorológicas y el comportamiento de las quebradas para determinar si resulta necesario ampliar las evacuaciones o disponer nuevas medidas preventivas.