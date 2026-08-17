Un incendio de grandes dimensiones se desató este lunes en una instalación de almacenamiento de combustibles ubicada en Glenpool, Oklahoma, Estados Unidos, luego de que uno de los tanques fuera alcanzado aparentemente por un rayo.
Feroz incendio en un depósito de combustible de Estados Unidos deja imágenes impactantes
El siniestro afectó varios tanques de almacenamiento en una instalación de Explorer Pipeline, en Oklahoma. Las autoridades restringieron el tránsito y pidieron evitar la zona.
El siniestro se produjo en el predio de Explorer Pipeline, cerca de la intersección de la carretera estatal 75 y West 126th Street. Bomberos y policías acudieron al lugar durante la mañana para contener las llamas.
De acuerdo con las autoridades locales, el fuego comenzó alrededor de las 8.33, cuando se recibió un llamado por una explosión en las instalaciones. Con el avance del incendio, las llamas alcanzaron al menos tres tanques del complejo.
Calles cerradas y restricciones en la zona
La Policía de Glenpool dispuso el cierre de distintos accesos próximos al lugar del incendio. Entre los puntos afectados se encuentran las intersecciones de 126th Street con Elwood Avenue y Casper Street.
Los funcionarios recomendaron a los conductores evitar el sector mientras continúan las tareas de los equipos de emergencia. Como alternativa, se indicó que el tránsito puede utilizar 121st Street y Elwood Avenue para rodear el área comprometida.
Una importante columna de humo negro pudo observarse desde varios kilómetros de distancia. Los bomberos señalaron que, por el momento, el humo se mantenía mayormente por encima de la zona urbana, aunque advirtieron que la situación podía modificarse si cambiaban las condiciones del viento.
Escuelas en alerta
La emergencia también obligó a tomar medidas preventivas en establecimientos educativos cercanos. Las autoridades de Glenpool Public Schools informaron que los estudiantes permanecían dentro de los edificios bajo una orden de resguardo.
Según el distrito escolar, todos los alumnos se encontraban seguros dentro de las instalaciones mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el incendio.
Las primeras informaciones vincularon el origen del fuego con la tormenta que se registraba en la zona. Un tanque habría sido alcanzado por un rayo, aunque las autoridades continuaban trabajando para establecer las circunstancias precisas del episodio.
Por el momento, los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en controlar el fuego y mantener alejados a los vehículos y personas del área afectada. La evolución de las llamas y las condiciones meteorológicas serán determinantes para definir cuándo podrán levantarse las restricciones de circulación.