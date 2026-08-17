Erasto Crisanto Valdéz, un pescador de 31 años, protagonizó un sorprendente rescate en México después de permanecer 15 días atrapado en una cueva inundada, a más de 100 metros bajo la superficie.
Rescataron con vida a un pescador tras pasar 15 días atrapado en una cueva inundada
Erasto Crisanto Valdéz había desaparecido mientras pescaba dos semanas atrás. Los equipos que buscaban su cuerpo lo encontraron con vida dentro de una bolsa de aire.
El hombre había desaparecido el 23 de julio mientras pescaba junto a su padre en un cenote de San Francisco La Paz, en el estado de Veracruz. Durante más de dos semanas no hubo noticias sobre su paradero y los equipos de búsqueda llegaron a prepararse para encontrar su cuerpo.
Sin embargo, cuando las esperanzas parecían agotadas, un grupo de exploradores logró localizarlo con vida. Valdéz había quedado atrapado en una cavidad de la cueva donde encontró una bolsa de aire que le permitió sobrevivir.
Lo daban por muerto
El pescador fue encontrado el jueves pasado por un equipo internacional integrado por exploradores de México, Alemania, Estados Unidos y República Dominicana.
La búsqueda se desarrolló en las profundidades de una cueva inundada, en condiciones extremadamente difíciles. El hombre llevaba semanas expuesto al frío, la humedad y la oscuridad, mientras permanecía aislado del exterior.
Los rescatistas habían llegado con la expectativa de recuperar un cuerpo debido al tiempo transcurrido desde la desaparición. El hallazgo de Valdéz con vida fue calificado como un “milagro” por Carlos Jiménez, uno de los exploradores mexicanos que participó del operativo.
El hombre fue encontrado dentro de una zona donde había quedado retenido el aire. Esa bolsa de aire fue fundamental para que pudiera permanecer con vida durante los días en los que estuvo incomunicado y sin posibilidad de salir de la caverna.
“Gracias, Dios, por darme otra oportunidad en la vida y por permitirme volver a ver a mis hijos y a mi familia”, expresó Valdéz después del rescate, según declaraciones difundidas por el medio mexicano NMás.
Un rescate contra reloj
Tras ser localizado, el pescador fue colocado en una camilla y trasladado para recibir atención médica. Presentaba un cuadro severo de deshidratación y desnutrición debido a los días que había pasado sin alimentarse.
Pese a las condiciones en las que fue encontrado, su recuperación avanzó rápidamente. Luego de recibir tratamiento, pudo regresar a su ciudad natal, Uxpanapa, donde familiares y vecinos lo recibieron con una celebración.
El caso generó sorpresa por el tiempo que Valdéz consiguió resistir en un ambiente completamente aislado. Su supervivencia estuvo ligada a la existencia de esa cámara de aire dentro de la cueva, un espacio que evitó que quedara completamente sumergido.
El hallazgo también modificó el rumbo de un operativo que, después de 15 días sin resultados, se encaminaba hacia la recuperación de un cadáver.
Para los integrantes del equipo de rescate, encontrarlo con vida fue inesperado. Jiménez resumió el desenlace con una palabra: “milagro”.
La historia terminó de manera muy diferente a lo que habían previsto los familiares y los rescatistas. Valdéz volvió a encontrarse con sus hijos y sus seres queridos después de sobrevivir durante más de dos semanas en las profundidades de una caverna inundada.