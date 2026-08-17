El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia informó que recibió 298 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. De ese total, 288 fueron identificados plenamente.
Identificaron 288 cuerpos tras el terremoto en Colombia: continúa la búsqueda de víctimas
El Instituto Nacional de Medicina Legal recibió 298 cuerpos provenientes de cuatro departamentos y trabaja junto a las autoridades para completar los procedimientos de reconocimiento y entrega a familiares.
Entre las víctimas se encuentran 21 menores de edad. Mientras continúan las tareas de identificación, las autoridades avanzan con los procedimientos necesarios para entregar los cuerpos a sus familiares.
El terremoto dejó cientos de víctimas
Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sismo provocó hasta el momento 289 muertes, 4.187 personas heridas y 143 desaparecidas en las cinco ciudades que permanecen bajo alerta roja.
La emergencia también generó importantes daños materiales. El organismo contabilizó 127.557 viviendas afectadas y 285 centros de salud con distintos niveles de daños en los departamentos más golpeados.
Traslado de operaciones
Los daños ocasionados por el terremoto en la sede de Medicina Legal de Cali llevaron al organismo a trasladar temporalmente parte de sus servicios a Palmira y Tuluá.
En esos municipios se dispuso de personal para continuar con la atención relacionada con la emergencia y las tareas forenses. La entrega de los cuerpos se coordina junto con la Fiscalía General de la Nación y se realiza en las sedes correspondientes de cada municipio.
Continúan las tareas de asistencia y búsqueda
Medicina Legal también participa, a través de su Dirección General y la Subdirección Forense, del Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) establecido por el Gobierno colombiano.
El organismo señaló que continuará trabajando para garantizar la identificación de las víctimas, mantener los procedimientos técnicos y acompañar a los familiares durante el proceso.
Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda y asistencia en las zonas más afectadas. También continúan las evaluaciones de daños y la atención de las personas damnificadas por el terremoto.