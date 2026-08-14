Al menos 281 personas murieron como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes, según informó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante una conferencia de prensa en Bogotá.
Aumentó a 281 la cifra de muertos por el terremoto que sacudió Colombia
El Gobierno informó que 3.971 personas resultaron heridas y que casi 45.000 familias sufrieron las consecuencias del fuerte movimiento registrado el lunes.
“En este momento tenemos 44.936 familias afectadas, 281 fallecidos lamentablemente. Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones, están con esas personas que han perdido a sus seres queridos”, expresó el mandatario.
El fuerte movimiento sísmico también dejó 3.971 personas heridas que permanecen en centros médicos. Mientras continúan las tareas de emergencia, uno de los principales objetivos de los equipos de rescate es localizar a quienes todavía permanecen desaparecidos bajo los escombros.
“Se están implementando los recursos propios y los recursos internacionales que han llegado para acompañar esta búsqueda”, explicó De la Espriella.
Identificaron a 246 víctimas
El Instituto de Medicina Legal informó que recibió 260 cuerpos procedentes de distintos municipios de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
De ese total, las autoridades lograron identificar a 246 víctimas. Entre ellas hay 17 menores de edad. Además, 222 cuerpos ya fueron entregados a sus respectivas familias.
Mientras se desarrolla el proceso de identificación y entrega, los equipos de emergencia continúan con los operativos para encontrar a las personas que todavía podrían estar atrapadas bajo las estructuras dañadas.
Los daños que dejó el terremoto
La magnitud del desastre también quedó reflejada en los daños provocados en distintas regiones del país. Las autoridades utilizan tecnología satelital e imágenes de alta definición para evaluar el impacto en localidades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, entre otras.
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, informó que miles de viviendas sufrieron daños y que cientos de edificios quedaron destruidos o colapsaron.
También se registraron importantes afectaciones en establecimientos educativos, centros comunitarios y hospitales. La infraestructura de servicios públicos y entidades financieras tampoco quedó al margen de las consecuencias del sismo.
Los organismos de búsqueda y rescate trabajan en tierra con el apoyo de equipos especializados y perros entrenados para localizar a las personas desaparecidas entre los restos de las construcciones.
Ayuda para los damnificados
Ante la emergencia, el Gobierno colombiano anunció una serie de medidas destinadas a asistir a las familias que perdieron sus viviendas o quedaron en situación de vulnerabilidad.
El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, confirmó que se otorgará de manera urgente un subsidio de alquiler para los damnificados que necesiten un lugar donde permanecer mientras avanza la recuperación de las zonas afectadas.
Además, adelantó que se firmará un decreto destinado a aliviar el pago de los servicios públicos para las familias damnificadas.
El funcionario también anunció la creación de un banco de materiales y el envío de equipos de profesionales para evaluar el estado de las viviendas. El objetivo será determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles deberán ser demolidas y reconstruidas.
Por otra parte, el sector empresarial colaborará con maquinaria para contribuir con las tareas de remoción de escombros. Las autoridades mantienen los operativos de emergencia mientras continúa el relevamiento de los daños provocados por el terremoto.
La prioridad, según remarcaron desde el Gobierno, continúa puesta en la búsqueda de las personas desaparecidas y en la asistencia a las familias afectadas por el desastre natural.