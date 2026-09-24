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Rápido accionar policial

Recuperan elementos sustraídos del club Central de San José del Rincón

Se trata de varios metros de cableado eléctrico, elementos de sonido y otros elementos sustraídos desde la institución deportiva. Tras varias averiguaciones los agentes dieron con los objetos robados, los que estaban ocultos en una vivienda deshabitada y en estado de abandono, cercana al establecimiento deportivo.

Los elementos recuperados por personal de la comisaría 14ta. Foto: GentilezaLos elementos recuperados por personal de la comisaría 14ta. Foto: Gentileza
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Durante la jornada efectivos de la Comisaría Distrito 14ª de San José del Rincón llevaron adelante un procedimiento que permitió recuperar distintos elementos sustraídos de las instalaciones del Club Central, ubicado en la intersección de calles Santa Rosa y San Luis.

La intervención se inició durante las primeras horas de la tarde, luego de que autoridades de la institución advirtieran la faltante de cableado eléctrico, elementos de sonido y otros artículos pertenecientes al predio, dando inmediato aviso de lo sucedido.

Rastrillajes en la costa

A partir de la información recabada, el personal policial inició averiguaciones, rastrillajes y verificaciones en sectores próximos al establecimiento deportivo, orientando las diligencias hacia distintos puntos de interés.

En ese contexto, los efectivos inspeccionaron un inmueble ubicado sobre calle Santa Rosa, entre Luis León de los Santos y Gamboa, frente a las instalaciones del club, tratándose de una propiedad que se encontraba deshabitada y en estado de abandono.

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Ante la recorrida por el patio de dicha finca, el personal logró localizar y secuestrar preventivamente: 1 prolongación eléctrica de aproximadamente 15 metros; aproximadamente 80 metros de cables de distintos tipos y calibre; 1 consola de sonido de cuatro canales, marca Lexsen; 1 micrófono marca Philips y 1 inflador de pelotas con manómetro, marca Giyo.

Restitución al club

Los elementos recuperados fueron trasladados a sede de la Comisaría Distrito 14ª, donde se cumplimentaron las diligencias correspondientes y, posteriormente, fueron entregados a las autoridades del Club Central, restituyéndose así los bienes a la institución damnificada.

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En tanto, las tareas investigativas continúan con el objetivo de individualizar a la persona o personas vinculadas al hecho.

El procedimiento permitió recuperar y devolver bienes de importancia para el funcionamiento cotidiano de una institución deportiva y social que cumple un rol relevante dentro de la comunidad de San José del Rincón.

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