Rápido accionar policial

Recuperan elementos sustraídos del club Central de San José del Rincón

Se trata de varios metros de cableado eléctrico, elementos de sonido y otros elementos sustraídos desde la institución deportiva. Tras varias averiguaciones los agentes dieron con los objetos robados, los que estaban ocultos en una vivienda deshabitada y en estado de abandono, cercana al establecimiento deportivo.