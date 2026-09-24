El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 de San Martín condenó a 27 delincuentes, acusados de integrar una organización delictiva que se dedicaba a la trata de personas, con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Causa “Templo Filadelfia”: condenaron a 27 personas por trata y reducción a la servidumbre
Durante 50 años la organización funcionó bajo una fachada religiosa en la localidad bonaerense de San Justo.
También ordenó el decomiso de 46 inmuebles y doce vehículos, la subasta de otros 15 automotores y la baja de la inscripción del Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos.
Asimismo, la fiscalía acreditó en el debate el funcionamiento de la organización durante casi cinco décadas y un sistema de sometimiento basado en el aislamiento, el control y la explotación.
En línea con lo solicitado por el fiscal general Alberto Gentili en su alegato, el tribunal condenó a penas de entre tres años y nueve meses y 24 años de prisión a 27 personas por su participación en una organización, que bajo la apariencia de una congregación religiosa denominada Templo Filadelfia, sometió a personas en situación de vulnerabilidad a un sistema de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
La condena más elevada recayó sobre Eva Petrona Pereyra —de 81 años y actualmente detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza—, a quien el tribunal consideró jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada.
Además, fue condenada como partícipe necesaria de los delitos de supresión de identidad de un menor, sustracción y retención de un menor y falsedad ideológica de documento público.
Millonarias reparaciones para las víctimas
Entre otras medidas de carácter patrimonial, el tribunal también fijó reparaciones económicas para 27 víctimas por un total de $2.170.467.831,20, que deberán actualizarse conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
Según se estableció durante el debate, la organización funcionó al menos entre 1972 y fines de 2020, con sede central en San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil.
En tanto, el juicio se inició en enero de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Nicolás Toselli. Durante las audiencias declararon más de 200 testigos, mientras que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 18 de noviembre.
Sanciones institucionales al templo
Como parte de las medidas dispuestas en la sentencia, el tribunal ordenó dar de baja la inscripción de Templo Filadelfia del Registro Nacional de Cultos y librar un oficio a la Secretaría de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
También dispuso inscribir el desplazamiento de la filiación materna respecto de dos víctimas, al haberse determinado que no eran hijos biológicos de las mujeres que figuraban como sus madres. Ambos conservarán su nombre, apellido y número de documento.
Por otro lado, el TOF declaró la nulidad de dos matrimonios celebrados entre víctimas —uno en 1987 y otro en 2007—, al considerar que los contrayentes habían sido forzados.
Finalmente, el tribunal dispuso el decomiso y la destrucción de los teléfonos celulares, computadoras, notebooks y documentación secuestrada, con las excepciones establecidas en la sentencia y previa consulta al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón.