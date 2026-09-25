Un avión de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Madrid debió regresar a la terminal poco después de iniciar el vuelo, luego de que se detectara una falla en uno de sus motores. La aeronave aterrizó sin inconvenientes y fue asistida por personal aeroportuario y bomberos.
Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en un motor y regresó a Ezeiza
El vuelo AR1132 despegó durante la noche y debió regresar al aeropuerto de origen tras detectarse un inconveniente en uno de sus motores. La aeronave aterrizó por sus propios medios y el servicio fue reprogramado con otro avión.
El episodio correspondió al vuelo AR1132, que partió a las 23.52 y permaneció aproximadamente 36 minutos en el aire antes de regresar a Ezeiza. De acuerdo con la información difundida por la compañía, el regreso se produjo luego de advertirse un inconveniente en uno de los motores, cuyas causas son analizadas.
Según explicaron desde Aerolíneas Argentinas, el avión aterrizó a las 00.30 y posteriormente se dirigió por sus propios medios hasta su posición en el aeropuerto. La empresa señaló que no fue necesario activar ningún código de emergencia.
Qué ocurrió durante el vuelo
Mientras el avión se encontraba sobre el conurbano bonaerense, vecinos de localidades ubicadas en la zona sur reportaron haber escuchado sonidos similares a explosiones. También hubo testimonios sobre vibraciones en los vidrios de algunas viviendas.
Los reportes fueron difundidos principalmente por vecinos de Ezeiza, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco, quienes manifestaron su sorpresa ante los ruidos registrados durante la noche.
Ante las consultas generadas por el episodio, fuentes oficiales explicaron que durante el vuelo se produjo un fenómeno denominado “compressor stall”, una alteración del flujo de aire dentro del compresor de un motor.
Este fenómeno puede generar sonidos fuertes semejantes a detonaciones. Según la explicación citada en el informe, el ruido está relacionado con una alteración en el ingreso y la salida del aire dentro del motor y no con un incendio.
Los testimonios publicados en redes sociales reflejaron la percepción que tuvieron los vecinos durante el episodio. Algunas personas señalaron que escucharon varios estruendos y que llegaron a percibir vibraciones en las ventanas de sus viviendas.
La situación ocurrió durante la madrugada, mientras el vuelo se encontraba todavía en las inmediaciones del aeropuerto de Ezeiza. Finalmente, la tripulación tomó la decisión de regresar al punto de partida para que la aeronave pudiera ser revisada.
El vuelo a Madrid fue reprogramado con otro avión
Luego del aterrizaje, Aerolíneas Argentinas reprogramó el servicio hacia Madrid y dispuso otra aeronave para completar el viaje.
Para la segunda salida fue utilizado un Airbus A330-243, perteneciente a la flota de la compañía para sus vuelos internacionales. El nuevo avión despegó desde Ezeiza alrededor de las 4.30 de la madrugada con destino a la capital española.
De acuerdo con la información difundida sobre el vuelo, la llegada a Madrid estaba prevista para las 21.25, hora de España.
De esta manera, los pasajeros pudieron continuar el viaje luego de la interrupción provocada por el inconveniente técnico detectado en la primera aeronave.
El episodio no terminó con un accidente ni con una emergencia declarada en el aeropuerto: el primer avión regresó a Ezeiza y aterrizó por sus propios medios, mientras que el servicio fue posteriormente retomado con otra aeronave.
Las causas específicas de la falla del motor permanecen bajo análisis, según indicó la compañía. La explicación sobre el compressor stall permite entender los fuertes sonidos que fueron percibidos desde distintos puntos del conurbano, aunque la información difundida no detalla aún el resultado de una inspección técnica posterior de la aeronave involucrada.
El vuelo AR1132 corresponde a una de las conexiones internacionales de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Madrid, una ruta operada con aeronaves de fuselaje ancho de la compañía. En este caso, el servicio pudo continuar durante la madrugada después de que la empresa asignara un avión de reemplazo.