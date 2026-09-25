Iba a Madrid

Un avión de Aerolíneas Argentinas tuvo una falla en un motor y regresó a Ezeiza

El vuelo AR1132 despegó durante la noche y debió regresar al aeropuerto de origen tras detectarse un inconveniente en uno de sus motores. La aeronave aterrizó por sus propios medios y el servicio fue reprogramado con otro avión.