Una canoa de plástico de casi cuatro metros de largo, equipada con un motor de 6,5 HP, fue recuperada por la Policía luego de haber sido denunciada como sustraída de una bajada de lanchas de Helvecia, en el departamento Garay.
Recuperaron una canoa con motor que había sido robada de una bajada de lanchas
La embarcación fue encontrada durante un patrullaje en otro sector de la costa, a varios kilómetros del lugar donde había sido sustraída. Su propietario la reconoció y pudo recuperarla.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 1ª de esa localidad, dependiente de la Unidad Regional VII, a partir de una denuncia radicada por un vecino que constató la desaparición de la embarcación.
Según se informó, la canoa, de aproximadamente 3,90 metros de longitud, se encontraba en una bajada ubicada en la intersección de bulevar Ocampo y Paseo Colón. Junto con la embarcación había sido sustraído un motor de 6,5 HP.
A partir de la denuncia, los agentes iniciaron tareas investigativas y reforzaron los patrullajes preventivos en distintos sectores de la zona costera.
Más al sur
Durante esas recorridas, localizaron una embarcación en otra bajada ubicada más al sur, conocida como “la de la Casona”. Por sus características, los policías consideraron que podría tratarse de la que había sido denunciada como sustraída.
El propietario fue convocado hasta el lugar y reconoció la canoa y el motor como de su propiedad. De esta manera, los elementos fueron recuperados y posteriormente restituidos mediante el acta correspondiente.
Las actuaciones fueron comunicadas a la Unidad Fiscal N.º 155 de Helvecia, que interviene en la investigación del hecho.