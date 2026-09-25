Un camionero de 25 años sufrió un vuelco durante la madrugada del jueves en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos. El conductor quedó atrapado dentro de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos.
Vuelco en Ruta 14: grabaron a vecinos llevándose la carga mientras rescataban al chofer
El conductor, de 25 años, quedó atrapado dentro de la cabina tras el accidente y debió ser rescatado por los bomberos. Fue trasladado al hospital con lesiones leves y quedó en observación.
Mientras se desarrollaba el operativo, varias personas se acercaron al lugar y retiraron parte de la carga de pollo congelado que había quedado desparramada tras el accidente.
El vuelco
El siniestro se produjo alrededor de las 5.30, cuando el joven circulaba en un Ford Cargo perteneciente a la empresa Fadel. El recorrido había comenzado en Pronunciamiento y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín.
Según explicó el propio conductor a las autoridades, habría sufrido un episodio de somnolencia mientras manejaba. Luego perdió la estabilidad del vehículo e intentó realizar una maniobra que terminó con el camión volcado sobre la banquina oeste.
El impacto provocó importantes daños en el transporte. El vehículo quedó completamente dado vuelta, con las ruedas hacia arriba, mientras que la parte delantera de la cabina sufrió graves destrozos.
Se llevaron parte de la mercadería
Luego del accidente se desplegó un importante operativo para rescatar al camionero. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, Seguridad Vial y Policía Científica, junto con Bomberos de Gualeguaychú.
En medio de las tareas de emergencia, decenas de personas comenzaron a retirar cajones de pollo congelado que habían quedado dispersos en las inmediaciones del camión y dentro de un zanjón.
La situación quedó registrada en videos tomados por personas que pasaban por la zona. Las imágenes posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y muestran a distintos hombres y mujeres retirando parte de la carga mientras continuaba el operativo.
Mauricio Asler, subjefe de la Policía de Entre Ríos, explicó que la mercadería se encontraba asegurada, pero que no podría recuperarse para su comercialización porque se había interrumpido la cadena de frío.
Qué pasó con el camionero
Después de las tareas de rescate, el conductor, oriundo de Concepción del Uruguay, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.
De acuerdo con la información policial difundida, el joven sufrió lesiones leves y quedó internado en observación.