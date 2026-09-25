Un hombre de 24 años fue detenido este viernes a primera hora de la mañana luego de ingresar al Instituto Superior de Educación Física (ISEF) N° 27, ubicado en inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El sospechoso fue encontrado oculto en la biblioteca del segundo piso.
Se metió a robar y terminó detenido, en pleno despliegue de seguridad por los Juegos
El hombre fue encontrado escondido en la biblioteca del segundo piso del Isef. Había daños y desorden en distintos sectores del edificio, además de faltantes en una heladera de la cantina.
El procedimiento se produjo en Raúl Tacca al 700, un sector de la ciudad capital que durante estos días cuenta con un importante despliegue de seguridad debido a la realización de la competencia internacional. El ISEF se encuentra junto al CARD, donde se concentra parte de la actividad de los Juegos.
La intervención policial comenzó después de que se advirtiera que una persona ajena había ingresado al establecimiento. Al arribar, los agentes realizaron una primera inspección y encontraron daños en ventanas y desorden en distintos sectores del edificio, particularmente en la zona de la cantina.
Tubos de bronce
También constataron que una de las heladeras presentaba el faltante de tubos de bronce. Ante esa situación, el personal policial dispuso que una unidad permaneciera en el lugar para custodiar el establecimiento y tratar de localizar a quien hubiera ingresado.
Poco después se presentó la encargada del ISEF, quien autorizó el ingreso de los policías para realizar una recorrida por el edificio. La búsqueda permitió encontrar al sospechoso escondido en la biblioteca, ubicada en el segundo piso.
El hombre fue identificado como Sergio Ricardo M., de 24 años. De acuerdo con lo consignado por fuentes policiales, sus características coincidían con las observadas en los registros fílmicos del establecimiento, por lo que los agentes procedieron a su aprehensión.
Traslado policial
El detenido fue trasladado posteriormente a la Estación Sur, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes.
Ahora resta establecer en qué circunstancias el hombre ingresó al edificio y determinar su eventual participación en los daños y faltantes detectados durante la inspección.
El episodio ocurrió mientras el sector se encuentra especialmente vigilado por el desarrollo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, cuyo dispositivo de seguridad incluye el área donde funcionan el CARD y el establecimiento educativo lindero.