Siete personas —cuatro mujeres y tres hombres— fueron detenidas este jueves durante tres allanamientos realizados en el barrio Paproski de Monte Vera, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.
Siete detenidos y droga secuestrada tras tres allanamientos en Monte Vera
Los procedimientos se realizaron en el barrio Paproski por una investigación sobre venta de estupefacientes al menudeo. También incautaron vehículos, una lancha, balanzas, celulares y 98 cartuchos de escopeta.
Las diligencias se concretaron durante la tarde en tres viviendas ubicadas en distintos puntos del barrio. Fueron solicitadas por el fiscal Eric Fernández, de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, y ejecutadas por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal Argentina.
Cocaína y marihuana
Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda de calle Los Horneros, entre Los Tacuaritas y Los Zorzales. Allí los investigadores secuestraron 340 gramos de cocaína y 35 gramos de marihuana, además de tres automóviles, una lancha, teléfonos celulares y dos balanzas.
En el mismo inmueble fueron encontrados 68 cartuchos calibre 12 y otros 30 calibre 16, además de un cuchillo. La presencia de las municiones quedó incorporada al procedimiento y será materia de la investigación judicial.
En otro de los domicilios allanados, ubicado sobre Los Horneros entre Los Teros y Las Tacuaritas, se incautaron 16,2 gramos de cocaína, 2,3 gramos de marihuana y teléfonos celulares.
El tercer procedimiento se realizó en la esquina de Las Tacuaritas y Los Colibríes. En ese inmueble los agentes encontraron 5,64 gramos de cocaína que, según informó el MPA, estaban fraccionados en 22 envoltorios. También secuestraron un cogollo de marihuana, dos balanzas y teléfonos celulares.
Vendedores barriales
Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Microtráfico, que deberá avanzar ahora con las actuaciones derivadas de los allanamientos y determinar la situación procesal de cada uno de los involucrados.
La investigación se centra en establecer las circunstancias en las que se habría desarrollado la venta de estupefacientes en el sector y el grado de participación que habría tenido cada una de las personas detenidas.