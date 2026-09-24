Justicia y drogas

Microtráfico: nuevas herramientas y los límites de la investigación penal en Santa Fe

Ignacio Alfonso Garrone, Santiago Saux y Clara Vázquez repasan la experiencia acumulada desde que la provincia asumió competencia sobre el narcomenudeo y analizan en un nuevo libro las herramientas de investigación, exclusiones probatorias, garantías procesales y el alcance del Reprocann.