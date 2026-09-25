Un grave caso de caza furtiva quedó al descubierto tras la minuciosa investigación de la organización Centro de Protección de la Naturaleza y Estudio de Aves (Ceydas), que denunció a un generador de contenido de la actividad cinegética por exhibir durante meses en sus redes sociales la matanza indiscriminada de cientos de aves silvestres protegidas en la ciudad de Santa Fe.
Qué se sabe del influencer santafesino que realizaba caza ilegal en la laguna Setúbal
Un influencer santafesino realizaba caza ilegal de diez especies de aves acuáticas en la laguna Setúbal
Grabaciones públicas y proximidad al organismo de control
Durante un período prolongado, el infractor documentó con absoluta impunidad en sus perfiles digitales las incursiones realizadas a bordo de una embarcación sobre la costa este de la laguna Setúbal, utilizando la costanera santafesina como postal recurrente, frente a la playa Los Alisos en barrio El Pozo
Las imágenes y videos difundidos no solo expusieron la magnitud de la actividad cinegética ilegal, sino que evidenciaron la falta de controles preventivos previos por parte de las autoridades competentes en el área metropolitana, pese a la proximidad física con la cartera ambiental provincial.
Especies protegidas bajo la lupa y daño a la biodiversidad
En las filmaciones publicadas por el influencer se constató la presencia de ejemplares pertenecientes a al menos diez especies de patos y aves acuáticas de la región. Tras el análisis del material audiovisual por parte de especialistas y proteccionistas, se determinó que siete de estas variedades cuentan con estatus de protección legal estricta que prohíbe su captura bajo cualquier modalidad.
Entre los ejemplares abatidos e exhibidos figuran especies comunes como el pato picazo, el sirirí pampa y el sirirí colorado, junto con especies protegidas por la Ley Provincial N.º 4830 y normativas complementarias, tales como:
- Pato Capuchino
- Pato Gargantilla
- Pato Overo
- Pato Cutirí
- Pato Cuchara
- Pato de Collar
- Pato Crestudo (un ejemplar que incluso fue exhibido previamente embalsamado, catalogado como especie amenazada a nivel nacional).
Infracciones reiteradas y el debate sobre la fiscalización urbana
Las pesquisas sobre el caso detallan que el accionar del furtivo incurrió en múltiples violaciones a la legislación vigente en materia ambiental. Entre las irregularidades detectadas figuran la práctica de la caza fuera de temporada habilitada, la operación sistemática en zonas de veda permanente, el incumplimiento absoluto de los cupos máximos permitidos por cazador y la utilización de elementos de fuego y dispositivos prohibidos por la normativa provincial.
La viralización de este material desató una profunda indignación en la comunidad santafesina y puso en evidencia las fallas en los mecanismos de fiscalización y patrullaje de los humedales urbanos.
El accionar impune de este generador de contenido a metros de los organismos encargados de velar por la preservación de los recursos naturales plantea interrogantes urgentes sobre la eficacia de los controles institucionales. La biodiversidad de la laguna Setúbal y el patrimonio faunístico de la provincia de Santa Fe requieren de respuestas punitivas y preventivas contundentes para erradicar definitivamente prácticas de furtivismo que amenazan el equilibrio ecológico regional.