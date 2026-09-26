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Cinco detenidos tras seis allanamientos por una investigación de microtráfico en San Javier

La PDI realizó un amplio operativo en distintos domicilios de la ciudad de San Javier y secuestró cocaína fraccionada, dinero, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés. La pesquisa había comenzado a partir de información sobre una presunta organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio Reubicados.

Operativo por microtráfico en San Javier. Foto: GentilezaOperativo por microtráfico en San Javier. Foto: Gentileza
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Cinco personas fueron detenidas en San Javier como resultado de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que derivó en seis allanamientos realizados en distintos domicilios de esa ciudad.

Los procedimientos estuvieron a cargo de agentes del Departamento Operativo de Investigaciones (DOI), Distrito San Javier, y se concretaron luego de varias semanas de trabajo destinado a reunir elementos que permitieran avanzar sobre distintos puntos señalados como posibles lugares de venta de drogas.

La pesquisa había comenzado a partir de información relacionada con una presunta organización dedicada al comercio de estupefacientes en el barrio Reubicados. A partir de allí, los investigadores desplegaron distintas tareas de campo que incluyeron vigilancias, observaciones, registros fílmicos y consultas en bases de datos.

También se analizaron redes sociales y se realizaron otras diligencias destinadas a determinar cómo se desarrollaba la presunta actividad y qué domicilios podían estar vinculados con ella.

operativo por microtráfico en San JavierOperativo por microtráfico en San Javier. Foto: Gentileza

Con los elementos reunidos, se solicitaron las medidas judiciales que finalmente desembocaron en los seis allanamientos.

Cocaína fraccionada

Durante los procedimientos fueron detenidos cinco hombres: J. A. E., de 29 años; C. M. M., de 39; L. A. B., de 24; A. E. S., de 24; e I. A. C., también de 24 años. Otras tres personas fueron identificadas y quedaron relacionadas con las actuaciones.

Los investigadores secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos aparecen teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo, material utilizado para el acondicionamiento de sustancias y anotaciones.

operativo por microtráfico en San JavierOperativo por microtráfico en San Javier. Foto: Gentileza

Uno de los principales hallazgos fue cocaína fraccionada. En uno de los domicilios se encontraron 89,5 gramos de esa sustancia, mientras que en otro de los lugares allanados fueron secuestrados otros envoltorios que contenían cocaína.

La lista de elementos incautados se completó con plantas de cannabis y municiones.

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La presencia de balanzas, dinero, material de acondicionamiento y anotaciones quedó incorporada a la investigación junto con el resto de los elementos secuestrados, mientras los investigadores procuran establecer el grado de participación que habría tenido cada una de las personas alcanzadas por las medidas.

La investigación continúa

El operativo contó con la intervención de las fiscales Luciana Escobar Cello, de UFEMI, y Ana Laura Gioria, de UFERPA.

Para concretar los seis allanamientos se desplegaron además equipos de Allanamientos del DOI Garay y de Capturas PDI, grupos de irrupción pertenecientes a las Unidades Regionales XII y XVI y personal de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas".

operativo por microtráfico en San JavierOperativo por microtráfico en San Javier. Foto: Gentileza

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación destinada a establecer las circunstancias en las que se habría desarrollado la actividad investigada y la eventual responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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La causa se tramita por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, en la modalidad de comercialización de estupefacientes.

Los seis procedimientos permitieron así avanzar sobre distintos domicilios que habían quedado bajo observación durante la etapa investigativa y reunir nuevos elementos que ahora deberán ser analizados por la Justicia.

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