Operativo de la PDI

Cinco detenidos tras seis allanamientos por una investigación de microtráfico en San Javier

La PDI realizó un amplio operativo en distintos domicilios de la ciudad de San Javier y secuestró cocaína fraccionada, dinero, balanzas de precisión, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés. La pesquisa había comenzado a partir de información sobre una presunta organización dedicada a la venta de estupefacientes en el barrio Reubicados.