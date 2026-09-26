En Calchaquí

Imputaron a un camionero que circulaba por la Ruta 11 con una licencia presuntamente falsa

Juan Ramón Ibáñez fue imputado por el presunto uso de un documento público falso luego de ser interceptado durante un control de la Guardia Provincial en jurisdicción de Calchaquí. Según la Fiscalía, la licencia que exhibió no había sido emitida legalmente y los datos no coincidían con su habilitación vigente.