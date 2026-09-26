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Imputaron a un camionero que circulaba por la Ruta 11 con una licencia presuntamente falsa

Juan Ramón Ibáñez fue imputado por el presunto uso de un documento público falso luego de ser interceptado durante un control de la Guardia Provincial en jurisdicción de Calchaquí. Según la Fiscalía, la licencia que exhibió no había sido emitida legalmente y los datos no coincidían con su habilitación vigente.

Imputaron a un camionero que tenía una licencia vencida y circulaba con otra presuntamente falsaImputaron a un camionero que tenía una licencia vencida y circulaba con otra presuntamente falsa
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El fiscal Leandro Aguilar brindó detalles sobre la imputación realizada en una audiencia en los Tribunales de Vera contra Juan Ramón Ibáñez, un camionero que fue interceptado mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 con una licencia de conducir presuntamente apócrifa.

Según explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, el vehículo fue detenido durante un control de rutina que realizado por personal de la Guardia Provincial en jurisdicción de Calchaquí, sur del Dpto. Vera.

Al verificar la documentación presentada por el conductor, los agentes advirtieron irregularidades en la licencia. Las consultas posteriores permitieron establecer que Ibáñez registraba una licencia vencida, cuyos datos no coincidían con el documento que llevaba consigo.

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La credencial exhibida aparentaba encontrarse vigente, pero no había sido emitida legalmente. Por ese motivo, el camionero fue imputado por el uso de un documento público falso.

Aguilar remarcó la gravedad de que una persona conduzca un vehículo de gran porte sin contar con la habilitación correspondiente, debido al riesgo que esa situación representa para quienes circulan por la ruta.

Medidas

El imputado tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires. Durante el procedimiento también se verificó si registraba pedidos de captura o si el camión tenía algún requerimiento judicial, pero las consultas arrojaron resultados negativos.

Como medidas restrictivas, se le ordenó no cometer nuevos delitos dolosos y abstenerse de utilizar documentación falsa.

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El camión y el acoplado fueron secuestrados. Para recuperarlos, el propietario deberá presentarse y acreditar la documentación correspondiente ante las autoridades.

Ibañez estuvo detenido desde el domingo en la alcaidía verense, luego de la imputativa recuperó la libertad. Había partido desde el Gran Rosario hacia el norte provincial. El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdiccción de Calchaquí.

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