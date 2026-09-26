La Justicia condenó a Dante Sebastián Dorado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos contra establecimientos rurales de la zona de Vera.
Condenaron a tres años de prisión efectiva a un hombre por dos hechos de abigeato en Vera
Dante Dorado fue declarado penalmente responsable de dos hechos de abigeato simple y de resistencia a la autoridad. La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado.
Dorado fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de abigeato simple reiterado en dos oportunidades y resistencia a la autoridad, todo en concurso real.
La sentencia también contempla la inhabilitación absoluta, las accesorias legales y las costas del proceso en el orden causado. Además, se dispuso notificar lo resuelto a las víctimas.
La condena fue acordada mediante un procedimiento abreviado entre el fiscal Juan Sebastián Marichal -representado en la audiencia por el fiscal Leandro Aguilar-, el defensor público Matías Daruich y el imputado, quien admitió su responsabilidad por los hechos. El acuerdo fue homologado por el juez penal Gustavo Gon.
En moto
El primero de los episodios ocurrió el 8 de febrero de 2025 en el establecimiento rural denominado La Esmeldita, situado en inmediaciones de la Ruta Provincial 36, en la zona rural de Vera.
De acuerdo con la acusación, Dorado llegó al lugar en una motocicleta junto con otro hombre. Ambos atravesaron el alambrado perimetral, mataron y faenaron con un cuchillo un ternero y colocaron los productos cárnicos dentro de un bolso verde.
Mientras regresaban hacia la ciudad, fueron observados por agentes de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas que realizaban un patrullaje preventivo sobre la Ruta Provincial 3, cerca de la estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía.
Según consta en el expediente, los ocupantes de la motocicleta desoyeron la voz de alto y escaparon por un camino rural. Durante la persecución arrojaron el bolso que contenía la carne.
Uno de ellos descendió del vehículo, atravesó un alambrado y huyó a pie por una zona de monte. Dorado continuó en la motocicleta hasta llegar a una vivienda de Vera.
La Fiscalía sostuvo que allí resistió el procedimiento policial con el apoyo de un grupo de familiares. Ante la superioridad numérica, los agentes se retiraron del lugar.
En el bolso descartado fueron encontradas dos medias reses con cuero. Un veterinario determinó que pertenecían a un ternero de entre 60 y 80 kilos.
Posteriormente, la investigación permitió establecer que el animal pertenecía al establecimiento La Esmeldita. La motocicleta presuntamente utilizada durante el hecho también fue secuestrada.
Por este episodio, Dorado fue responsabilizado por abigeato simple y resistencia a la autoridad en concurso real.
De un disparo
El segundo hecho tuvo lugar durante la madrugada del 1 de marzo de 2026 en el establecimiento rural La Carmen, también ubicado en la zona de Vera.
La acusación estableció que Dorado y otro hombre se apoderaron de un animal vacuno de pelaje negro, al que mataron con un disparo efectuado con una carabina calibre 22. Luego lo faenaron y trasladaron sus restos en una motocicleta.
Cerca de las 00:40, personal de Los Pumas que patrullaba el denominado camino de la antena observó una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos con dos ocupantes y una bolsa blanca de gran tamaño.
Al advertir la presencia policial, los sospechosos cambiaron de dirección y escaparon. Durante la persecución, el acompañante descendió de la motocicleta y huyó a pie llevando consigo la bolsa.
Aproximadamente a las 4:00, los efectivos localizaron el bulto. En su interior encontraron dos medias reses, un recipiente térmico, prendas y otros elementos.
Las cámaras de seguridad analizadas durante la investigación registraron los movimientos de Dorado y del otro involucrado antes y después del hecho.
En el marco de las diligencias también fueron secuestrados una carabina calibre 22, un cuchillo, una chaira, una linterna y prendas con manchas de sangre. Una pericia determinó que el arma era apta para efectuar disparos.
Un veterinario estableció que los restos pertenecían a un ternero cruza Aberdeen Angus. El propietario rural denunció que había encontrado al animal faenado y que le faltaban las dos medias reses.
Este segundo episodio fue calificado como abigeato simple en carácter de coautor.
Resolución judicial
La Fiscalía fundamentó la pena en la existencia de dos delitos contra la propiedad rural y en las evidencias incorporadas a ambas investigaciones.
Dorado, asistido por la Defensa Pública, aceptó la calificación legal, admitió su responsabilidad y prestó conformidad con la pena de tres años de prisión efectiva.
La víctima del segundo hecho fue informada sobre los términos del procedimiento abreviado y manifestó su acuerdo con la salida judicial.
En la resolución también se tuvo presente un planteo de la defensa para solicitar que se difiera la ejecución de la condena. Esa cuestión deberá tratarse en una audiencia específica, en caso de que la defensa realice formalmente el pedido ante la Oficina de Gestión Judicial.