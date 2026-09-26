Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle hasta ahora desconocido sobre la preparación que realizó para uno de sus próximos proyectos cinematográficos. La empresaria y conductora contó que atravesó una importante transformación física para interpretar a Lucía en la película ¿Querés ser mi hijo?, donde comparte protagonismo con Agustín Bernasconi.
Wanda Nara reveló que aumentó 10 kilos para una película: “Me preparé mucho”
La empresaria contó detalles de la transformación que atravesó para ponerse en la piel de Lucía y aseguró que el proceso demandó una preparación especial.
La revelación surgió a partir de una caja de preguntas que abrió en sus historias de Instagram. Allí, uno de sus seguidores quiso saber qué fue lo que más la impactó de la experiencia de protagonizar un largometraje.
Cuánto cambió su cuerpo
Ante la consulta, Nara explicó que asumió un importante compromiso para ponerse en la piel de su personaje. “Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho”, escribió junto a una fotografía en la que aparece en la calle, con un pañuelo en la cabeza y un look de invierno.
De esta manera, la conductora de MasterChef Celebrity confirmó que la modificación de su figura formó parte de la preparación previa para el papel. Sin embargo, no brindó detalles sobre las características del personaje que hicieron necesario ese cambio.
La respuesta generó curiosidad entre sus seguidores, que continuaron preguntándole por su trabajo en la película y por los motivos detrás de la transformación.
La experiencia que más la sorprendió
Aunque el cambio físico fue uno de los aspectos que destacó al hablar de la película, Wanda Nara aseguró que hubo algo que la marcó todavía más durante el proyecto.
“Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto”, expresó en la misma publicación.
Más tarde, otro usuario decidió preguntarle directamente por qué había tenido que aumentar diez kilos para interpretar a Lucía. Nara, sin revelar detalles de la trama ni explicar qué aspecto del personaje requería esa transformación, respondió de manera breve. “Tenés que verla (la película)”, escribió.
Tenso momento en televisión
La revelación sobre su preparación cinematográfica se conoció en medio de otro episodio que tuvo a Wanda Nara como protagonista. Días atrás, el Banco Central denunció a Martín Migueles, pareja de la empresaria, por operaciones de más de US$250 millones durante el cepo cambiario.
En ese contexto, Nara realizó un móvil con LAM, programa de América, donde la periodista Karina Iavícoli le preguntó por la situación. La empresaria respondió sobre el vínculo entre su vida personal y las cuestiones judiciales que involucran a su pareja.
“Las mujeres se tienen que independizar, tienen que trabajar, vivir sus vidas y lo que hagan sus parejas, sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos”, sostuvo durante la entrevista.
Luego agregó: “Si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo, yo trabajo”.
Después de finalizar la entrevista, Nara creyó que el micrófono ya estaba apagado y lanzó un insulto dirigido a Iavícoli. El exabrupto quedó registrado durante la transmisión.
La panelista respondió posteriormente al episodio y defendió el modo en que había realizado la pregunta. “Habla de ella esto y la manera en la que salta es porque le molestó lo que le pregunté. Ser figura tiene que ver con esto también: se configura con escándalos, no solo de la parte rosa. Fui respetuosa”, afirmó.