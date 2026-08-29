¿Reconciliación o estrategia televisiva?

La foto de Wanda Nara que encendió las redes tras las picantes declaraciones de L-Gante

Una postal compartida por la empresaria en el backstage de su nuevo proyecto encendió las alarmas. Aunque en un principio intentó resguardar la identidad de su acompañante, un detalle en la vestimenta del cantante confirmó el reencuentro.