Tras unos días marcada por el bajo perfil y la distancia de la sobreexposición digital, Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales con una sola imagen. La conductora subió una fotografía a sus plataformas que no tardó en captar la atención de sus seguidores y reabrir las especulaciones sobre su presente sentimental: a su lado se divisaba la figura de un hombre con indumentaria oscura y una prominente cadena dorada al cuello.
La foto de Wanda Nara que encendió las redes tras las picantes declaraciones de L-Gante
Una postal compartida por la empresaria en el backstage de su nuevo proyecto encendió las alarmas. Aunque en un principio intentó resguardar la identidad de su acompañante, un detalle en la vestimenta del cantante confirmó el reencuentro.
La incógnita duró poco. Casi en simultáneo, Elián Valenzuela —popularmente conocido como L-Gante— compartió imágenes en las que vestía exactamente la misma prenda y el accesorio de metal. El cruce de publicaciones terminó por confirmar que ambos compartieron espacio durante una producción nocturna, desatando una catarata de interpretaciones entre sus fanáticos.
Entre el ámbito laboral y una "historia abierta"
Si bien la postal sugiere a priori una cercanía romántica, el trasfondo actual de la relación responde a un marco estrictamente profesional. Wanda lidera la conducción de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, ciclo al que el referente de la cumbia 420 se incorporó recientemente como participante.
Sin embargo, las coincidencias espaciales cobran otra dimensión a la luz de las declaraciones vertidas por el propio cantante horas antes en televisión. Durante su paso por el programa PH: Podemos Hablar, Valenzuela sorprendió al profundizar sobre lo que significó la empresaria en su vida y admitió que la historia entre ambos no está completamente cerrada.
'Solo tuve dos amores: la madre de mi hija y Wanda Nara', confesó el músico ante las cámaras, dejando en claro que el vínculo sentimental que los unió hasta mediados de 2025 dejó una huella importante.
La respuesta de L-Gante sobre una posible oportunidad
Consultado sobre las idas y vueltas que caracterizaron a la pareja y la posibilidad de reencontrarse en el plano afectivo, el artista adoptó un tono descontracturado aunque ambiguo:
'Con Wanda fue una batalla de quién se la mandaba más, no tiene explicación. Uno se mandaba una y el otro se la devolvía, por eso hoy nos llevamos bien aunque no sé quién quedó con más puntaje en ese partido que no está cerrado', expresó el referente musical.
Además, sobre la chance de volver a intentar un acercamiento tras cruzar caminos en el set de grabación, reconoció: 'Ahora seguramente la voy a empezar a ver seguido. Me quedé con ganas de más con ella, aunque creo que como con cualquier persona con la que te llevás bien'.
Por el momento, Nara prefirió mantener el misterio, evitando incluir texto o etiquetas en la publicación original. Entre la estrategia de prensa para el certamen culinario y la innegable química que los une, la historia entre la conductora y el cantante suma un nuevo capítulo que promete seguir acaparando la atención mediática.