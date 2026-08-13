La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que la defensa de la empresaria solicitara la suspensión de la responsabilidad parental del futbolista sobre sus hijas. El planteo estaría relacionado con la situación que atravesaron las menores a raíz del robo de sus pasaportes en Milán y los posteriores inconvenientes vinculados con la documentación de viaje.
Wanda Nara pidió suspender la responsabilidad parental de Mauro Icardi
La medida implica limitar de manera cautelar el contacto del futbolista con sus hijas y otorgar a la madre el cuidado personal exclusivo, mientras la Justicia analiza la situación denunciada.
La periodista Tatiana Schapiro dio a conocer el pedido presentado por la abogada Ana Rosenfeld contra Icardi. Según el documento difundido, se solicitó que se suspendan de manera cautelar las comunicaciones telefónicas, videollamadas, mensajes de WhatsApp y encuentros personales entre el futbolista y las niñas hasta que se determine el impacto que habría tenido su conducta sobre ellas.
La responsabilidad parental
En la presentación judicial, la defensa de Wanda Nara sostiene que la situación habría generado en las menores un cuadro de afectación emocional que requiere intervención judicial. Entre los estados mencionados aparecen angustia, temor y preocupación.
Schapiro explicó que el planteo estaría vinculado con el episodio ocurrido en Milán y con las situaciones posteriores relacionadas con los pasaportes de las niñas.
Entre las medidas solicitadas figura que la madre tenga el cuidado personal exclusivo de las menores y que se disponga la suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental de Mauro Icardi.
Las acusaciones
De acuerdo con el documento difundido en televisión, la defensa sostiene que las menores se habrían visto involucradas en el conflicto entre sus padres a través de las comunicaciones mantenidas con el futbolista.
La presentación señala que esos intercambios habrían generado presión emocional sobre las niñas y que se las habría colocado en medio de una disputa judicial entre los adultos. En ese contexto, la defensa de Nara considera que la situación excedería una diferencia relacionada exclusivamente con la documentación de viaje.
Según lo expuesto en el escrito, las menores habrían recibido mensajes vinculados con la situación de su madre y con el conflicto familiar, algo que, de acuerdo con la postura de la defensa, habría afectado su bienestar emocional.
El curso que solicitaron para Icardi
Además de las medidas vinculadas con el contacto entre el padre y las niñas, la presentación incluye otro pedido dirigido al futbolista. La defensa solicitó que Mauro Icardi sea intimado a realizar un curso especializado en violencia familiar y violencia de género.
El planteo sostiene que la conducta atribuida al progenitor habría involucrado directamente a las menores en el conflicto judicial y que esto resultaría incompatible con su edad y con la necesidad de preservar su bienestar emocional.
La solicitud forma parte de las medidas cautelares reclamadas por la representación de Wanda Nara, en medio de una disputa judicial que continúa sumando presentaciones y acusaciones entre ambas partes.