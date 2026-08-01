La Justicia italiana resolvió autorizar a Wanda Nara a gestionar la documentación de sus hijas, Francesca e Isabella, sin necesidad de contar con la firma de Mauro Icardi. Tras conocerse la decisión, tanto la empresaria como el futbolista realizaron declaraciones públicas en las que expusieron sus posturas sobre el conflicto.
La Justicia italiana emitió un fallo que beneficia a Wanda Nara: qué implica
La decisión judicial permite a la mediática avanzar con la documentación de sus hijas sin la firma de Mauro Icardi, luego del episodio de robo que la familia atravesó durante su estadía en Europa y en medio del conflicto legal entre ambos.
La medida judicial se da en medio de la disputa que ambos mantienen por la situación de las menores y luego del robo sufrido durante su estadía en Europa, un episodio que, según Nara, tuvo un fuerte impacto emocional en toda la familia.
Celebró la decisión
Luego de que se conociera la resolución, Wanda Nara expresó su satisfacción y explicó que el fallo le permite completar la documentación necesaria para que sus hijas regresen a la Argentina.
La conductora aseguró que la jueza tuvo en cuenta que el país es el lugar donde las niñas desarrollan su vida cotidiana y sostuvo que el regreso debe concretarse con urgencia para que puedan retomar la escuela y su rutina habitual.
Además, recordó el violento robo que sufrió junto a sus hijos durante las vacaciones y afirmó que la situación fue especialmente traumática para los menores.
"Fue un robo muy traumático y estuvieron encerrados en un baño durante bastante tiempo. Pasaron algo tremendo", manifestó.
Nara también reveló que intentó comunicarse con Mauro Icardi para informarle lo ocurrido, aunque aseguró que el futbolista no respondió a sus llamados ni a sus mensajes.
Pedido de restitución
Durante sus declaraciones, la conductora cuestionó la insistencia del delantero en solicitar la restitución de las menores a Turquía.
En ese sentido, consideró que esa postura no contempla el bienestar de las niñas y sostuvo que la prioridad debería ser preservar su estabilidad emocional luego de los hechos vividos.
Asimismo, señaló que las autoridades que investigan el robo tendrían avances sobre el posible autor intelectual del hecho, aunque evitó brindar mayores precisiones.
La respuesta de Icardi
Tras la decisión de la Justicia italiana, Mauro Icardi difundió un comunicado a través de sus redes sociales.
En el texto, el delantero sostuvo que la autorización para emitir los pasaportes representa, según su interpretación, una resolución favorable dentro del proceso judicial que continúa en trámite.
El futbolista recordó que actualmente existe un proceso de restitución internacional de las menores y reiteró que mantiene la misma postura desde hace dos años respecto de su residencia.
Además, explicó que no está dispuesto a firmar la documentación porque considera que hacerlo sería contradictorio con la posición que sostiene desde el inicio del conflicto.
"Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", expresó.
Icardi concluyó su mensaje asegurando que, más allá de las diferencias entre los adultos, su principal preocupación continúa siendo el bienestar de Francesca e Isabella.