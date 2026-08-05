La Justicia argentina habría dispuesto el embargo de la mansión de Mauro Icardi, conocida como “La casa de los sueños” y valuada en 2.745.000 dólares, en el marco de una medida cautelar vinculada al pago de alimentos futuros para sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara.
Embargaron “La casa de los sueños” de Mauro Icardi: su polémica reacción
La medida cautelar fue dispuesta en el marco de un reclamo por alimentos futuros para sus hijas. El futbolista cuestionó la resolución y expresó su malestar en redes sociales.
La resolución habría sido impulsada a pedido de la abogada Ana Rosenfeld y estaría basada en el artículo 550 del Código Civil y Comercial, que permite establecer garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones alimentarias futuras.
La medida judicial
Según el documento difundido por la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, la Justicia habría autorizado una constancia de registración de asientos emitida en la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la información que trascendió, el futbolista ya habría abonado la deuda correspondiente a alimentos provisorios. Sin embargo, sus representantes legales solicitaron que se determine un monto fijo para los futuros pagos, para lo cual el tribunal deberá analizar la situación económica de ambas partes.
El descargo de Mauro Icardi
Luego de conocerse la medida, Icardi expresó su enojo a través de sus redes sociales y cuestionó la decisión judicial. El futbolista apuntó contra el juez Adrián Hagopian y contra su exesposa Wanda Nara, al considerar que el embargo no estaría relacionado con el bienestar de sus hijas.
“Por acá leyendo de embargos, me pregunto... ¿Se lleva un porcentaje el señor juez Hagopian por la HERENCIA EN VIDA de 3 millones de dólares que pretende para acontentar a sus ‘amigas’?”, escribió.
Además, aseguró que recurrirá a la Justicia para impugnar la medida y cuestionó la imparcialidad del magistrado.
“¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia?”, expresó en su publicación, donde también afirmó que sus abogados continuarán con el reclamo.
La crítica a la cifra reclamada
En otro tramo de su mensaje, Icardi volvió a cuestionar el monto solicitado y sostuvo que el embargo no representa una solución para las necesidades de sus hijas.
“¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de MI CASA? Siempre escuché la frase, LOS NIÑOS NO COMEN LADRILLOS”, manifestó.
También apuntó contra quienes difundieron la noticia y cuestionó algunas versiones periodísticas sobre el conflicto judicial.
Por último, el futbolista preguntó cómo se había calculado la suma reclamada para alimentos futuros y planteó sus dudas sobre la distribución de los gastos entre ambos padres.
“Todo sea por el interés superior del niño y su bienestar”, concluyó con ironía al cerrar su extenso descargo.