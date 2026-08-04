Wanda Nara confirmó que ya tiene en su poder los nuevos pasaportes de sus hijas, luego de varios días de tensión con Mauro Icardi por la documentación necesaria para que las menores puedan viajar. La empresaria compartió la noticia en sus redes sociales con una publicación que reflejó su satisfacción tras la resolución judicial.
La foto con la que Wanda Nara festejó un nuevo revés judicial para Mauro Icardi
La empresaria compartió un sugestivo mensaje en redes sociales después de que la Justicia italiana la autorizara a avanzar con un trámite clave para sus hijas.
A través de una historia de Instagram, Wanda mostró una imagen en la que aparecen cinco pasaportes italianos sostenidos por distintas manos. Junto a la fotografía escribió un breve mensaje acompañado por la bandera de Italia: "Mami lo logró".
La publicación llegó después del conflicto que mantuvo con Mauro Icardi por la renovación de los documentos de sus hijas. Días atrás, la conductora había recurrido a la Justicia italiana para solicitar autorización y poder gestionar los nuevos pasaportes sin depender de la firma del futbolista.
Sin la firma de Icardi
El viernes se conoció la resolución judicial que habilitó a Wanda Nara a tramitar los pasaportes de Isabella y Francesca sin la autorización del delantero.
La medida se tomó luego del robo de la documentación de las menores en la vivienda de la empresaria en Milán y le permitirá regresar a la Argentina junto a sus hijos sin inconvenientes vinculados a los documentos de viaje.
Con este paso resuelto, la mediática dejó entrever que ya tiene todo listo para emprender el regreso a Buenos Aires.
El descargo tras el fallo
La decisión de la Justicia italiana provocó una rápida reacción de Mauro Icardi, quien expresó públicamente su desacuerdo mediante un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.
"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas", escribió el delantero, aunque dejó en claro que mantiene diferencias con la resolución sobre el futuro de las menores.
El futbolista sostuvo que desde hace dos años mantiene la misma postura respecto al lugar de residencia de sus hijas. "Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una Justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", afirmó.
Además, explicó que nunca quiso firmar la documentación porque consideraba que hacerlo iba en contra de la posición que sostiene desde el inicio del conflicto. "Firmar los documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo desde hace dos años", señaló.
Al finalizar su descargo, Icardi aseguró que su prioridad continúa siendo el bienestar de Isabella y Francesca. "Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación", concluyó.