Mientras continúa el enfrentamiento mediático y judicial con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a mostrar que su relación con Eugenia "la China" Suárez atraviesa un buen momento. En las últimas horas, el delantero compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes de la actriz y acompañó la publicación con un mensaje que no pasó inadvertido.
Icardi volvió a compartir imágenes hot de la China Suárez, ahora en medio del conflicto legal con Wanda Nara
El futbolista volvió a expresar públicamente su amor por la actriz con una publicación que rápidamente se viralizó. La disputa con su ex y la tenencia de los hijos, todo un conflicto que lleva años.
Las fotografías, en blanco y negro, pertenecen a una producción en la que la actriz posa con un conjunto de lencería de encaje negro. Junto al collage, el futbolista escribió un breve pero contundente "Te amo", acompañado por el emoji de un corazón atravesado por una flecha, una dedicatoria que rápidamente fue replicada por cuentas de espectáculos y fanáticos de la pareja.
La publicación llegó apenas unas horas después de que ambos regresaran a la Argentina tras un viaje por Italia. Durante su estadía en Europa combinaron actividades personales con compromisos vinculados a la situación legal que Icardi mantiene con Wanda Nara, además de compartir distintos momentos de descanso que reflejaron en sus redes sociales.
En medio de un nuevo capítulo del "Wandagate"
El posteo se dio en un contexto de máxima tensión entre el futbolista y su expareja. En los últimos días, ambos protagonizaron un nuevo intercambio de mensajes públicos relacionados con decisiones judiciales y cuestiones familiares, reavivando el denominado "Wandagate", un conflicto que desde hace años ocupa un lugar central en la agenda del espectáculo argentino.
Lejos de hacer referencia a esa disputa, Icardi optó por centrar su publicación en su vínculo con la actriz. No es la primera vez que utiliza las redes para dedicarle mensajes románticos o compartir imágenes de la intimidad de la pareja, una práctica que ambos mantienen desde que oficializaron la relación.
Repercusiones
En paralelo, la China Suárez también suele publicar fotografías junto al futbolista durante sus viajes y actividades cotidianas, consolidando una presencia constante en redes sociales. La pareja se muestra unida pese a las controversias que la rodean y continúa compartiendo momentos de su vida privada con sus millones de seguidores.
El nuevo gesto de Icardi volvió a generar repercusión entre los usuarios, quienes rápidamente reaccionaron con miles de comentarios y especulaciones. Mientras algunos celebraron la demostración de afecto, otros interpretaron el mensaje como una respuesta indirecta a las recientes polémicas que involucran al futbolista y a Wanda Nara.
En las últimas semanas, tanto Icardi como la China Suárez intensificaron la exposición de su relación a través de las redes sociales. Además de compartir imágenes de viajes, salidas y momentos cotidianos, ambos suelen dejarse mensajes públicos de cariño, una dinámica que alimenta el interés de sus seguidores y mantiene a la pareja en el centro de la escena mediática.