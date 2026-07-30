Arden las redes

Icardi volvió a compartir imágenes hot de la China Suárez, ahora en medio del conflicto legal con Wanda Nara

El futbolista volvió a expresar públicamente su amor por la actriz con una publicación que rápidamente se viralizó. La disputa con su ex y la tenencia de los hijos, todo un conflicto que lleva años.