Crece la polémica

Andrés Nara sorprendió con un impensado agradecimiento a la China Suárez: "Nunca pensé que iba a decir esto"

En medio del continuo conflicto judicial y mediático que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi, el padre de la empresaria, irrumpió en la escena con una llamativa declaración.