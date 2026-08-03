El trasfondo de las declaraciones de Andrés Nara se dio en el marco del programa Infama (América), tras conocerse la resolución judicial que le otorgó a Wanda Nara la autorización para tramitar los pasaportes de sus hijas sin requerir la firma ni la conformidad de Mauro Icardi.
Andrés Nara sorprendió con un impensado agradecimiento a la China Suárez: "Nunca pensé que iba a decir esto"
En medio del continuo conflicto judicial y mediático que enfrenta a Wanda Nara con Mauro Icardi, el padre de la empresaria, irrumpió en la escena con una llamativa declaración.
Al referirse al conflicto entre su hija y el delantero, el mediático dejó en claro su postura inicial respecto del futbolista: “Lo único que le agradezco es las dos hermosas criaturas que tiene”, señaló en relación con las hijas que el jugador comparte con la modelo.
El inesperado elogio hacia la China Suárez
Lo que más llamó la atención de la audiencia fue su apreciación sobre la actual pareja de Icardi, Eugenia Suárez. Con una frase contundente, admitió su sorpresa por sus propias palabras: “Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. Nunca pensé que iba a decir esto”.
Al explicar el porqué de su dicho, Nara argumentó que la actriz ejerce un efecto tranquilizador sobre el exjugador del Galatasaray. “Porque si no está ella, Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”, afirmó, agregando que en el último tiempo tomó conocimiento de situaciones vinculadas al futbolista que le generaron seria preocupación y que espera que su hija decida revelar públicamente.
Cuestionamientos y desconfianza constante
En esa misma línea, el padre de Wanda Nara insistió en su deseo de que la pareja entre Icardi y Suárez se consolide. “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la conducta del futbolista para con el entorno familiar durante sus últimos viajes: “Este tipo estuvo en Buenos Aires y no fue a ver a la familia. Estuvo en Italia y, con lo que pasaron las nenas, tampoco fue. Él no pidió verlas”, lanzó duramente. Nara concluyó ratificando que sus sospechas iniciales sobre el comportamiento de Icardi terminaron confirmándose con el tiempo.
Las fuertes palabras de Andrés Nara se suman a un intrincado expediente judicial y mediático que no da tregua. Mientras la Justicia avanza en la resolución de los permisos de documentación para las menores, el entorno familiar vuelve a dejar en evidencia la fractura irreparable que atraviesa la relación con el delantero.