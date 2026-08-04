Mauro Icardi volvió a estar en el centro de las versiones sobre el mercado de pases. El delantero rosarino, con una extensa trayectoria en Europa, todavía no definió dónde continuará su carrera y en las últimas horas apareció una posibilidad inesperada dentro del fútbol argentino.
Mauro Icardi podría volver al fútbol argentino: Platense lo busca para jugar la Libertadores
El delantero rosarino recibió un llamado del conjunto de Vicente López, que analiza sumarlo para la competencia continental. Por ahora, solo hubo un acercamiento y no hay acuerdo confirmado.
Según informó ESPN, Platense habría iniciado contactos para intentar incorporar al atacante de 33 años, con el objetivo de contar con su experiencia para disputar la Copa Libertadores. Por el momento, se trata de un acercamiento y no existe un acuerdo confirmado.
Carrera internacional
Icardi es uno de los delanteros argentinos con mayor recorrido en el fútbol europeo. Tras formarse en las divisiones juveniles del Barcelona, comenzó su carrera profesional en Sampdoria y luego alcanzó reconocimiento internacional con la camiseta del Inter de Milán.
En el club italiano disputó 219 encuentros, convirtió 124 goles y consiguió en dos oportunidades el premio Capocannoniere de la Serie A, como máximo goleador del campeonato.
Más adelante pasó por Paris Saint-Germain, donde obtuvo títulos locales, y luego llegó al Galatasaray de Turquía, equipo en el que recuperó protagonismo y se convirtió en una de sus figuras principales.
Un refuerzo de impacto
La posibilidad de que Icardi llegue a Platense surgió mientras el equipo afronta una participación histórica en la Copa Libertadores. El conjunto argentino tiene por delante los octavos de final ante Coquimbo Unido y busca sumar jerarquía para afrontar la competencia internacional.
El contacto con el delantero apunta a esa instancia continental, aunque todavía no hubo confirmación sobre una negociación formal ni sobre la posibilidad concreta de que la operación avance.
River también había aparecido en escena
Antes de la aparición del interés de Platense, el nombre de Icardi había sido vinculado con River durante el actual mercado de pases. El delantero estuvo en el radar del club de Núñez mientras definía su futuro en Galatasaray, aunque esa posibilidad finalmente no avanzó.
En Turquía, el atacante logró una etapa destacada: superó los 70 goles con la camiseta del club y fue protagonista de varios títulos. Además, en la temporada 2023-24 terminó como máximo goleador de la liga turca con 25 tantos.
Una posible vuelta que genera expectativa
El regreso de Icardi al fútbol argentino sería una de las noticias más importantes del mercado. Con una carrera consolidada en Europa y experiencia en competencias internacionales, el delantero aparece como una alternativa que podría cambiar el panorama de cualquier equipo que logre incorporarlo.
Por ahora, Platense dio el primer paso con un contacto y el futuro del atacante continúa abierto.