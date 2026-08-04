#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mercado de pases

Mauro Icardi podría volver al fútbol argentino: Platense lo busca para jugar la Libertadores

El delantero rosarino recibió un llamado del conjunto de Vicente López, que analiza sumarlo para la competencia continental. Por ahora, solo hubo un acercamiento y no hay acuerdo confirmado.

Mauro Icardi analiza su futuro tras su paso por Europa. Crédito: REUTERS.Mauro Icardi analiza su futuro tras su paso por Europa. Crédito: REUTERS.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de las versiones sobre el mercado de pases. El delantero rosarino, con una extensa trayectoria en Europa, todavía no definió dónde continuará su carrera y en las últimas horas apareció una posibilidad inesperada dentro del fútbol argentino.

Según informó ESPN, Platense habría iniciado contactos para intentar incorporar al atacante de 33 años, con el objetivo de contar con su experiencia para disputar la Copa Libertadores. Por el momento, se trata de un acercamiento y no existe un acuerdo confirmado.

Mirá tambiénAndrés Nara sorprendió con un impensado agradecimiento a la China Suárez: "Nunca pensé que iba a decir esto"

Carrera internacional

Icardi es uno de los delanteros argentinos con mayor recorrido en el fútbol europeo. Tras formarse en las divisiones juveniles del Barcelona, comenzó su carrera profesional en Sampdoria y luego alcanzó reconocimiento internacional con la camiseta del Inter de Milán.

En el club italiano disputó 219 encuentros, convirtió 124 goles y consiguió en dos oportunidades el premio Capocannoniere de la Serie A, como máximo goleador del campeonato.

Más adelante pasó por Paris Saint-Germain, donde obtuvo títulos locales, y luego llegó al Galatasaray de Turquía, equipo en el que recuperó protagonismo y se convirtió en una de sus figuras principales.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v Galatasaray - Etihad Stadium, Manchester, Britain - January 28, 2026 Manchester City's Nathan Ake assists Rayan Ait-Nouri with cramp as Gianluigi Donnarumma, referee Alejandro Hernandez and Galatasaray's Mauro Icardi look on REUTERS/Scott HeppellEl jugador fue figura durante su etapa en Galatasaray.

Un refuerzo de impacto

La posibilidad de que Icardi llegue a Platense surgió mientras el equipo afronta una participación histórica en la Copa Libertadores. El conjunto argentino tiene por delante los octavos de final ante Coquimbo Unido y busca sumar jerarquía para afrontar la competencia internacional.

El contacto con el delantero apunta a esa instancia continental, aunque todavía no hubo confirmación sobre una negociación formal ni sobre la posibilidad concreta de que la operación avance.

River también había aparecido en escena

Antes de la aparición del interés de Platense, el nombre de Icardi había sido vinculado con River durante el actual mercado de pases. El delantero estuvo en el radar del club de Núñez mientras definía su futuro en Galatasaray, aunque esa posibilidad finalmente no avanzó.

Soccer Football - UEFA Champions League - Eintracht Frankfurt v Galatasaray - Deutsche Bank Park, Frankfurt, Germany - September 18, 2025 Galatasaray's Mauro Icardi, Ismail Jakobs and Ugurcan Cakir look dejected after the match REUTERS/Kai PfaffenbachIcardi tuvo una destacada etapa en el fútbol europeo.

En Turquía, el atacante logró una etapa destacada: superó los 70 goles con la camiseta del club y fue protagonista de varios títulos. Además, en la temporada 2023-24 terminó como máximo goleador de la liga turca con 25 tantos.

Una posible vuelta que genera expectativa

El regreso de Icardi al fútbol argentino sería una de las noticias más importantes del mercado. Con una carrera consolidada en Europa y experiencia en competencias internacionales, el delantero aparece como una alternativa que podría cambiar el panorama de cualquier equipo que logre incorporarlo.

Por ahora, Platense dio el primer paso con un contacto y el futuro del atacante continúa abierto.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Mauro Icardi
Copa Libertadores
Platense
River

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro