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Central aprovechó la crisis de River y metió un triunfazo que lo llena de confianza

El equipo rosarino se llevó del “Monumental” una victoria trabajada y muy festejada, que sirve para escalar en la tabla de un torneo que recién arranca y para empezar a vivir con ilusión los duelos de Copa Libertadores con Corinthians. Además, dejó al “Millonario” en llamas