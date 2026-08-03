Copa Santa Fe de básquet

Libertad de Sunchales, Independiente de Rafaela, Náutico de Rosario y ADEO son finalistas en U13 Femenino

Con la disputa de 4 triangulares clasificatorias, se puso en marcha la edición 2026 del certamen provincial. El conjunto de la perla del oeste ganó el grupo que se jugó en Santo Tomé, mientras hubo triunfos locales en el hogar de los tigres, la cuna de la bandera y Cañada de Gómez. El final four por el título va el 29 y 30 de agosto en sede a confirmar.