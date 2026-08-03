El pasado sábado 1° de agosto se puso en marcha la edición 2026 de la Copa Santa Fe de básquetbol. Dando el salto inicial de otra de las disciplinas que completan el calendario del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia, se disputaron en simultáneo cuatro triangulares clasificatorios en diferentes puntos de la bota santafesina.
Libertad de Sunchales, Independiente de Rafaela, Náutico de Rosario y ADEO son finalistas en U13 Femenino
Con la disputa de 4 triangulares clasificatorias, se puso en marcha la edición 2026 del certamen provincial. El conjunto de la perla del oeste ganó el grupo que se jugó en Santo Tomé, mientras hubo triunfos locales en el hogar de los tigres, la cuna de la bandera y Cañada de Gómez. El final four por el título va el 29 y 30 de agosto en sede a confirmar.
Los vencedores de cada una de estas zonas aseguraron su pasaje a la gran final por el título, a disputarse el sábado 29 y domingo 30 del corriente en sede a designar.
Todos los resultados
Yendo a lo sucedido en este primer día del octavo mes del año, en la ciudad de Santo Tomé se hizo fuerte Independiente de Rafaela ganando sus 2 compromisos con amplitud y metiéndose entres los 4 mejores de la competencia. En cancha del vigente campeón, CUST, el elenco de la perla del oeste debutó en el segundo turno con un claro triunfo sobre San Lorenzo de Tostado por 71 a 33.
Posteriormente, en el último partido del día, Independiente ratificó su condición de candidato y goleó a las locales por 74 a 32 para quedarse con el boleto a la definición por el título. En la apertura del triangular, el equipo tostadense se impuso a las anfitrionas por un ajustado 54 a 50.
Por su parte y en la ciudad de Sunchales, las chicas de Libertad hicieron valer la localía para imponerse cómodamente en sus dos compromisos y ganar el grupo.
A primer turno, las anfitrionas derrotaron a Almagro de Esperanza por 79 a 48 y luego cerraron el sábado superando con claridad a Sportivo Villa Minetti por 52 a 31 para estar entre los 4 que pelearán por el título a fines de agosto. En el otro partido del día, Sportivo había vencido a Almagro por 61 a 48.
En la ciudad de Rosario, Náutico fue sede de la Zona Sur 1, recibiendo al Atlético Elortondo y Sport Club de Cañada de Gómez. En el arranque de la jornada, las rosarinas vencieron a las de Elortondo por 55 a 29, mientras que en el segundo partido las chicas de Sport derrotaron a Atlético por 65 a 55.
En el cierre del día, y en una verdadera final con la clasificación en juego, las locales marcaron el rumbo del partido, ganaron 73 a 54 y se instalaron en el final four por el título de la Copa Santa Fe en U13 femenino.
Finalmente, y por la Zona Sur 2, ADEO esperaba en cañada de Gómez por Olimpia de Venado Tuerto y Alumni de Baigorria. En el inicio de la competencia, las anfitrionas superaron a las venadense por 63 a 43, mientras que en el segundo turno las chicas de Alumni vencieron claramente a Olimpia por 63 a 30.
En el partido por la clasificación a la gran final, ADEO se quedó con el triunfo por 49 a 39 que le dio el boleto a la definición por el título que en 2025 quedó en manos de Unión Santo Tomé.
Lo que viene
De esta forma, Independiente, Libertad, Náutico y ADEO se enfrentarán en un cuadrangular que tendrá lugar el último fin de semana del presente mes de agosto, en sede a confirmar por parte de la organización.
Vale señalar que el próximo sábado 8 se pondrá en marcha la Copa Santa Fe en U13 masculino, con otros 4 triangulares que se disputarán simultáneamente en Venado Tuerto, San Genaro, Esperanza y Tostado.