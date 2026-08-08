"Confía en mí"

Entre complicidad, hockey y la mirada en Europa: la mañana de la China Suárez y Mauro Icardi

El futbolista y la actriz compartieron un sábado de rutina familiar para acompañar a Rufina, la hija de Nicolás Cabré, en un encuentro deportivo. Mientras la pareja muestra sintonía en redes sociales, se definen los pasos legales que le permitirán al delantero definir su futuro profesional en el exterior.