Un sábado fresco en la ciudad de Buenos Aires fue el escenario elegido por Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi para bajar las revoluciones y compartir un momento alejado del ritmo frenético del espectáculo. Con las bajas temperaturas como marco, la pareja asistió a las instalaciones donde Rufina —hija de la actriz y Nicolás Cabré— disputó un encuentro de hockey, convirtiendo las tribunas en una postal de aliento y cercanía familiar.
Entre complicidad, hockey y la mirada en Europa: la mañana de la China Suárez y Mauro Icardi
El futbolista y la actriz compartieron un sábado de rutina familiar para acompañar a Rufina, la hija de Nicolás Cabré, en un encuentro deportivo. Mientras la pareja muestra sintonía en redes sociales, se definen los pasos legales que le permitirán al delantero definir su futuro profesional en el exterior.
La jornada quedó registrada a través de las redes sociales de ambos, donde se los pudo ver abrigados para hacerle frente a la mañana invernal y disfrutando de la rutina deportiva de la adolescente. Entre chistes cruzados y fotos espontáneas, el delantero compartió una imagen de la actriz durmiendo en el auto durante el trayecto con la leyenda: 'Mi copiloto confía tanto en mí que ni despierta viaja', reflejando el clima distendido que atraviesan como pareja.
Un paréntesis en medio de las definiciones
Esta salida pública funciona como una pausa dentro de semanas con fuerte exposición y movimientos clave en el plano judicial y profesional. Tras desvincularse del Galatasaray de Turquía, Icardi se encuentra en una etapa de definición sobre dónde continuará su carrera deportiva.
En las últimas horas, trascendió que el Juzgado Civil 106 de Buenos Aires dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre el jugador, dictada en el marco del conflicto por la documentación de sus hijas con Wanda Nara. Una vez que la medida quede formalmente firme y notificada ante la Dirección Nacional de Migraciones, el atacante quedará habilitado para emprender viaje y rubricar su próximo vínculo laboral.
Rumbo a un nuevo destino profesional
Con el escenario legal destrabado, las miradas apuntan al fútbol europeo. Medios del viejo continente señalan un marcado interés por parte del Rayo Vallecano de España para sumar a Icardi a su plantel profesional. En ese sentido, la pareja ya evalúa opciones residenciales en zonas exclusivas de Madrid con miras a un eventual traslado.
Por el momento, y a la espera de las confirmaciones oficiales sobre los próximos pasos en la carrera del delantero, la pareja opta por priorizar los pequeños ritos cotidianos: mates, tribuna deportiva y el acompañamiento familiar en las mañanas de fin de semana.