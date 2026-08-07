Mientras continúa atravesando su conflicto judicial y mediático por la separación, Mauro Icardi podría dar un importante paso en su carrera deportiva. El delantero argentino, que actualmente no tiene club y ya no posee restricciones para salir del país, despertó el interés de un equipo de la Liga de España.
Mauro Icardi podría continuar su carrera en España: el club que quiere ficharlo
El delantero argentino despertó el interés de una institución madrileña, que analiza avanzar con una propuesta mientras también evalúa su presente físico y la fuerte exposición de su vida personal.
Según informó el periodista español Roberto Antolín, el futbolista aparece en la órbita del Rayo Vallecano, institución que analiza avanzar por su contratación.
Rayo Vallecano evalúa presentar una oferta
De acuerdo con Antolín, quien habló con el periodista Juan Etchegoyen, el conjunto madrileño cuenta con respaldo económico para afrontar la incorporación del atacante luego de concretar una importante venta en el mercado de pases.
"El club que quiere contratar a Icardi es el Rayo Vallecano. Hace poco vendieron a un futbolista por 25 millones de euros y le sobra dinero para pagarle a Mauro", aseguró el periodista, quien calificó la posible operación como un "pase galáctico".
Los aspectos que analiza el club
Antes de avanzar con una propuesta formal, la dirigencia del Rayo Vallecano estudia algunos factores vinculados a la situación del delantero.
Entre ellos figuran su período de inactividad, su estado físico y la fuerte exposición mediática que rodea actualmente su vida personal.
Los planes en Madrid
La posibilidad de jugar en España también coincide con los proyectos personales de Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez.
Según la información difundida, ambos ya estarían buscando una vivienda en Madrid y analizarían propiedades en zonas exclusivas como La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte.
La capital española representa además un destino estratégico para la actriz, ya que allí reside su representante y cuenta con oportunidades laborales.
Si las negociaciones prosperan, el delantero podría viajar en los próximos días para definir su futuro deportivo e iniciar una nueva etapa en Europa.