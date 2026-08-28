Vicuña sumó una nueva voz. Maxi López se refirió al enfrentamiento luego de las declaraciones del actor sobre sus hijos en PH: Podemos hablar y de la posterior reacción del futbolista, quien lo calificó de hipócrita.
Maxi López habló de Icardi, Vicuña y Wanda Nara: qué dijo sobre el conflicto
El exfutbolista se refirió a la situación durante una entrevista y remarcó la importancia de preservar a los menores frente a las diferencias entre los adultos.
El exfutbolista y exparticipante de MasterChef Celebrity puso el foco especialmente en los menores involucrados y remarcó que, más allá de las diferencias entre los adultos, son quienes quedan expuestos frente a las disputas públicas.
Pidió priorizar a los hijos
Durante una entrevista con Intrusos (América TV), López fue consultado por la situación y se mostró sorprendido por la dimensión que tomó el enfrentamiento. “Qué sé yo. A mí me parece tan raro todo. Estaría bueno que algunos piensen en los chicos”, expresó.
El exjugador también reconoció que conoce de cerca situaciones de este tipo por haber atravesado conflictos mediáticos relacionados con su propia familia. Sin embargo, aclaró que actualmente prefiere no involucrarse en las disputas de otras personas.
“A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando —Benjamín Vicuña— en este momento y todas esas cosas, pero me mantengo al margen de eso también porque no me interesa”, sostuvo.
Su experiencia y la relación con sus hijos
López aprovechó la conversación para referirse a su propia historia familiar y destacó que actualmente puede disfrutar de una relación diferente con sus hijos.
“Gracias a Dios son momentos que ya quedaron bien, bien lejos. Ahora tengo la posibilidad de pasar tiempo con mis hijos. Tengo una buena relación con **Solange —Wanda Nara— y metiéndole toda la energía a eso”, señaló.
En ese sentido, explicó que decidió dejar atrás los conflictos del pasado y concentrarse en el bienestar de sus hijos. “No vuelvo para atrás porque en realidad no fueron momentos felices y hoy podemos meter toda la energía en lo que necesitan mis hijos, y me quedo con eso”, afirmó.
Su opinión sobre L-Gante
Durante la misma entrevista, Maxi López también fue consultado por los nuevos participantes confirmados de MasterChef Celebrity, entre ellos L-Gante, expareja de Wanda Nara.
Sobre el cantante, el exfutbolista aseguró: “Tengo buena onda con Elián. Me parece que es un buen personaje, no sé si cocina bien o no. Eso es un show y tienen que disfrutarlo”.
Qué dijo sobre Daniela Christiansson
Otro de los temas que surgió durante la charla fue la posibilidad de que su pareja, Daniela Christiansson, forme parte del reality gastronómico.
López recordó que Wanda Nara había planteado la posibilidad de que Christiansson se sumara al programa: “Wanda también pidió que estuviera mi mujer”.
“Lo estuvimos charlando, pero cuando venga al país vamos a ver qué energía tiene. Ella cocina bien, pero hay que ver si tiene ganas de trabajar. Lando todavía es chiquito, requiere de tiempo, y la verdad es un formato que requiere mucho en sí”, explicó.
De esta manera, además de referirse al enfrentamiento entre Icardi y Vicuña, López habló sobre su propia experiencia familiar y sobre la posibilidad de que su pareja participe en la nueva edición de MasterChef Celebrity.