Fuerte descargo

Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y lanzó una fuerte acusación por sus hijos

El futbolista respondió a los dichos del actor en televisión con un extenso descargo, en el que cuestionó su presencia junto a los niños y aseguró que existe una diferencia entre sus declaraciones públicas y lo que ocurre en privado.