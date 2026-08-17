Mauro Icardi volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un extenso mensaje dirigido a Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia “La China” Suárez. El futbolista reaccionó a las declaraciones que el actor realizó en PH: Podemos hablar, donde habló sobre la distancia que mantiene con sus hijos Magnolia y Amancio.
Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña y lanzó una fuerte acusación por sus hijos
El futbolista respondió a los dichos del actor en televisión con un extenso descargo, en el que cuestionó su presencia junto a los niños y aseguró que existe una diferencia entre sus declaraciones públicas y lo que ocurre en privado.
Durante el programa, Vicuña se refirió a la situación familiar y sostuvo que, pese a que sus hijos viven lejos, nadie podrá quitarle el vínculo que mantiene con ellos.
Sus palabras fueron interpretadas en redes como una posible referencia a Icardi, quien decidió responder públicamente y cuestionar la imagen que, según su mirada, el actor muestra frente a las cámaras.
La respuesta de Icardi a Vicuña
En su publicación, el futbolista apuntó contra el discurso del actor y cuestionó la diferencia entre sus declaraciones públicas y lo que, según afirmó, ocurre en la vida cotidiana.
“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...”, escribió Icardi.
Luego hizo referencia directamente a la relación de Vicuña con sus hijos y sostuvo: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos”.
El futbolista reforzó su cuestionamiento con otra frase: “Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver!!”.
Los días que habría estado con sus hijos
Icardi también aportó números concretos para respaldar su planteo. Según afirmó, Argentina lleva cerca de 80 días desde su llegada y Vicuña habría compartido con Magnolia y Amancio entre 15 y 20 días durante ese período.
“Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, aseguró.
A partir de esa comparación, cuestionó nuevamente la exposición pública del actor y puso en duda que sus declaraciones reflejen la situación familiar que describió.
La comparación con Wanda Nara
En otro tramo de su mensaje, Icardi sugirió que algunas declaraciones podrían estar relacionadas con la promoción de trabajos profesionales.
“Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, escribió.
Además, estableció un paralelismo entre el discurso de Vicuña y algunas expresiones públicas de Wanda Nara, su expareja. En tono irónico, cuestionó la cobertura mediática que podría recibir el actor a partir de sus declaraciones.
“Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!”, publicó.
El particular cierre del mensaje
Icardi terminó su descargo con una imagen de su baño, en una referencia al apodo que comenzó a circular en redes alrededor de Vicuña.
El origen de esa expresión está relacionado con una carta que “La China” Suárez publicó anteriormente, en la que se refirió irónicamente al actor como “el papá del año”.
Con esta nueva publicación, Icardi volvió a quedar en el centro de la conversación mediática y abrió otro capítulo de los cruces públicos que rodean a las figuras involucradas.