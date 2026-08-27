Marcelo Tinelli se refirió al conflicto que atraviesan Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, luego de que trascendieran versiones sobre una revisión del manejo del patrimonio y las sociedades vinculadas con la carrera de la cantante.
Tinelli se metió en el conflicto entre Tini Stoessel y su padre: qué dijo
El conductor fue consultado por la situación que atraviesan Tini Stoessel y Alejandro Stoessel. Evitó opinar sobre el aspecto económico y expresó su deseo de que puedan recomponer el vínculo.
Consultado por la situación, el conductor prefirió no involucrarse en las cuestiones económicas. Sin embargo, sí habló sobre el vínculo familiar y manifestó su deseo de que padre e hija puedan superar las diferencias y recuperar la relación que mantenían.
“Es feo tener algún problema con uno de tus hijos”, expresó Tinelli al ser consultado por la situación. Además, sostuvo que espera que puedan solucionar sus diferencias y volver a acercarse.
El deseo de Tinelli para Tini y su papá
El conductor evitó profundizar sobre las versiones relacionadas con el patrimonio de la artista. “No voy a hablar del tema. No tengo nada para hablar, no tengo nada para decir”, respondió cuando le preguntaron específicamente por los aspectos económicos del conflicto.
En cambio, Tinelli puso el foco en la relación entre Alejandro y Tini. “Ojalá se solucionen todas las cosas entre padre e hija”, manifestó, antes de remarcar que una disputa de este tipo representa una situación especialmente dolorosa dentro de una familia.
“Una de las cosas más tristes, feas, es tener algún problema con uno de tus hijos”, agregó el conductor, quien cerró su reflexión con un deseo para ambos: que puedan recuperar pronto el vínculo.
Una historia que también involucra a Tinelli
La situación volvió a poner en escena la relación entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, quienes mantuvieron durante años un enfrentamiento por cuestiones laborales y judiciales. El conflicto se originó alrededor de la producción de Patito Feo y tuvo repercusiones públicas.
En las últimas horas, además, las hijas de Tinelli realizaron publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como referencias a la situación. Candelaria y Micaela compartieron mensajes vinculados con la polémica, lo que sumó otro capítulo a la repercusión del caso.
El conflicto actual tomó fuerza después de que trascendiera que Tini habría solicitado una auditoría para revisar aspectos relacionados con la administración de su carrera, su patrimonio y sociedades vinculadas con su actividad profesional. Hasta el momento, las versiones no fueron confirmadas públicamente por la cantante ni por su padre.
Mientras la disputa familiar continúa generando repercusiones, Tinelli eligió mantenerse al margen de las cuestiones económicas y centró su mensaje en el vínculo entre padre e hija. Su pedido fue claro: que las diferencias puedan resolverse y que ambos vuelvan a acercarse.