En medio de la controversia vinculada con la auditoría sobre el patrimonio de Tini Stoessel y el rol de Alejandro Stoessel en sus bienes, Candelaria Tinelli compartió una reflexión en Instagram.
Candelaria Tinelli se sumó a la polémica con Tini Stoessel y habló del “karma”
La influencer se refirió al escándalo que involucra a la cantante y a su padre, Alejandro Stoessel. En sus redes sociales también recordó el enfrentamiento que años atrás tuvieron sus respectivos padres y aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos contra la artista.
La hija de Marcelo Tinelli aseguró que lo ocurrido era “gracias al karma” y vinculó la situación con el conflicto que años atrás enfrentó a su padre con el padre de la cantante. “Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma”, escribió.
Luego explicó por qué el episodio había despertado recuerdos personales: “La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mí y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos; me da paz que las cosas salgan a la luz”.
La referencia a la canción “Ángel”
En otra parte de su mensaje, Candelaria volvió sobre la repercusión que tuvo años atrás “Ángel”, una canción de Tini Stoessel que fue interpretada como una referencia al conflicto entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel.
La publicación de Cande generó distintas reacciones en redes sociales, por lo que decidió aclarar el sentido de sus palabras y remarcar que no buscaba cuestionar a la cantante.
La posterior aclaración
Ante las interpretaciones que surgieron después de su primera publicación, Candelaria aseguró: “Para las fans que no entendieron: no es contra Tini esto. Repito, yo la adoro y deseo que esto se resuelva y ella sea feliz y esté bien. Siempre pensé así y sentí así, no tengo otra sensación contra ella ni contra nadie”.
Además, explicó que su intención era recordar el impacto que tuvo aquella disputa en ella y sus hermanos.
“Solo recuerdo todo lo que se vivió cuando salió ese tema y todo lo que tuvimos que escuchar y leer sus hijos. Fin. No hablo más del tema, ojalá todo se resuelva”, expresó.
Finalmente, Candelaria mostró empatía hacia la cantante y cerró su mensaje con una contundente definición: “La banco 100% de corazón”.