Viejo conflicto

Candelaria Tinelli se sumó a la polémica con Tini Stoessel y habló del “karma”

La influencer se refirió al escándalo que involucra a la cantante y a su padre, Alejandro Stoessel. En sus redes sociales también recordó el enfrentamiento que años atrás tuvieron sus respectivos padres y aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos contra la artista.