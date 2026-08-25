"Ella no es dueña de nada"

Auditoría millonaria a Alejandro Stoessel: qué delitos podrían imputarle al padre de Tini

Una pericia contable reveló que la artista de 29 años no controla ni posee acciones en las sociedades que gestionan sus ingresos e imagen. Tras desvincularlo del rol de representante, analizan posibles encuadres penales como administración fraudulenta y delitos tributarios.