19 de diciembre

Se filtró la lista para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: quiénes irán y quiénes quedaron vetados

La cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino ya comenzó. Comenzaron a develarse algunos nombres de las celebridades que dirían presente en la fiesta y la lista de figuras que habrían sido drásticamente descartadas.