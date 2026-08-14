Oficialmente iniciaron los preparativos para la gran boda que unirá a la cantante pop y al mediocampista de la Selección Argentina. El lugar elegido para el evento sería el exclusivo complejo Dok Haras, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
Se filtró la lista para el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: quiénes irán y quiénes quedaron vetados
La cuenta regresiva para una de las bodas más esperadas del espectáculo argentino ya comenzó. Comenzaron a develarse algunos nombres de las celebridades que dirían presente en la fiesta y la lista de figuras que habrían sido drásticamente descartadas.
Se trata de un predio caracterizado por su estricto operativo de privacidad y entorno natural, el cual ya albergó otros festejos de alto perfil como los de Paulo Dybala y Oriana Sabatini, Stefani Roitman y Ricky Montaner, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, y Diego "Peque" Schwartzman junto a Eugenia de Martino.
Las figuras confirmadas y los invitados de lujo
Según reveló la comunicadora Marcia Frisciotti (conocida como Pochi de Gossipeame) en el programa Puro Show (eltrece), la nómina de invitados incluye a referentes de la música, el espectáculo y el deporte.
Entre los confirmados figuraría Susana Giménez —quien de hecho fue quien filtró la fecha del evento—, además de amigos cercanos a la cantante como María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce, la influencer Lele Pons y la artista colombiana Greeicy.
Desde el ámbito deportivo y del entorno de los novios, resaltarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, junto a las parejas de Oriana Sabatini con Paulo Dybala y Stef Roitman con Ricky Montaner. Asimismo, trascendió que Shakira y Sergio "Kun" Agüero recibirían sus respectivas tarjetas de invitación.
A nivel internacional, no se descarta la presencia de David Beckham, dueño del Inter Miami, y su esposa Victoria Beckham.
Por el lado del entorno familiar de la novia, Francisco Stoessel, hermano de Tini y amigo personal de De Paul, diría presente. Pese a las versiones sobre un presunto distanciamiento, desde su entorno aseguraron que no existe ningún conflicto entre ellos.
Los nombres vetados y las presencias en duda
En la vereda opuesta se ubica una lista de personalidades que quedarían al margen de la celebración debido a fricciones pasadas o mala relación. Entre las ausencias más resonantes se especula con los propios padres de la artista, Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, a raíz de recientes diferencias familiares.
Tampoco formarían parte de la lista Marcelo Tinelli, Camila Homs y sus padres (Horacio Homs y Liliana Di Trani), ni Candelaria Molfese. En el plano musical y deportivo, la lista de excluidos sumaría a Luck Ra (por lealtad a La Joaqui), al futbolista Joaquín "Tucu" Correa —con quien Tini fue vinculada anteriormente—, y a la pareja de Duki y Emilia Mernes.
Por último, permanecen en duda figuras de peso internacional como Alejandro Sanz (debido a que cumple años el 18 de diciembre y suele festejarlo en Europa), Chris Martin —líder de Coldplay y muy cercano a la intérprete— y la cantante Nicki Nicole.
Con un marcado hermetismo y la expectativa en aumento, el enlace entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encamina a ser el evento social y mediático de mayor impacto a fines de 2026. Entre el glamour, la música y el fútbol, la cita en Exaltación de la Cruz promete reunir a las estrellas más destacadas del ambiente internacional y local.