El anuncio de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul generó una ola de especulaciones que fue más allá de los preparativos para la celebración. En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre una presunta distancia entre la cantante y sus padres, e incluso se instaló el rumor de que no formarían parte de la ceremonia.
Se conoció qué habría provocado el distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres
La versión apunta a un episodio de su vida personal que habría generado diferencias dentro del entorno familiar y reavivó las especulaciones en redes sociales.
El periodista Pepe Ochoa dio a conocer una versión sobre el origen de la supuesta interna familiar y señaló que el conflicto habría comenzado a partir de la relación que Tini mantuvo con la cantante puertorriqueña Young Miko. Hasta el momento, Stoessel no se refirió públicamente a estas versiones.
El conflicto con su mamá
Según relató Ochoa, las diferencias con la madre de la artista se habrían profundizado cuando Tini le contó que estaba en pareja con Young Miko, una reconocida rapera de Puerto Rico.
“Con la mamá se pudrió todo cuando estuvo con Miko, porque no aceptó el vínculo bajo ningún punto de vista”, aseguró el periodista al referirse a la supuesta reacción de la familia.
La relación entre Tini y Young Miko fue seguida durante meses por sus fanáticos, aunque ninguna de las dos confirmó públicamente que hayan mantenido un noviazgo. Las especulaciones surgieron a partir de distintos intercambios y apariciones que fueron interpretados como señales de un vínculo sentimental.
Diferencias por la carrera
Ochoa agregó otro supuesto motivo de tensión relacionado con el ámbito profesional. De acuerdo con su versión, la madre de la cantante habría intentado involucrarse más en las decisiones vinculadas con su carrera.
“Ella quiso empezar a meterse en el negocio, saber cuánto se facturaba y de qué manera y empezar a decidir sobre su carrera”, sostuvo el periodista.
Estas declaraciones se sumaron a las versiones sobre una eventual ausencia de los padres de Tini en su boda con Rodrigo De Paul. Sin embargo, no hubo confirmación oficial sobre una exclusión de la familia ni sobre las razones de una posible distancia.
El último gesto público de Young Miko
En medio de los rumores sobre la historia entre ambas artistas, también volvió a cobrar relevancia una interacción que tuvieron en redes sociales. El 9 de diciembre de 2024, Young Miko comentó una publicación de Tini luego de que la cantante argentina participara del programa de Susana Giménez.
“Lo hermosa e increíble”, escribió la rapera en aquella oportunidad, en un mensaje que fue recibido con entusiasmo por los seguidores de ambas.
Meses después, la actividad de Young Miko en redes sociales generó preocupación entre sus fanáticos. Algunos usuarios relacionaron su alejamiento con la supuesta reconciliación entre Tini y De Paul, aunque se trató de especulaciones surgidas en redes y no de una explicación confirmada por la artista.
Comentarios y especulaciones
La historia entre Tini y Young Miko volvió a instalarse en las redes sociales a partir de las versiones sobre la vida sentimental de la cantante argentina. Algunos usuarios incluso dejaron mensajes dirigidos a la rapera en los que afirmaban que había sido utilizada o que Tini había retomado su vínculo con De Paul.
Frases como “Te usaron”, “Fuiste la diversión de Tini” y “Ella no quería estar con vos” se multiplicaron entre los comentarios, alimentando una discusión que hasta el momento se sostiene principalmente en especulaciones.
Mientras tanto, Tini Stoessel continúa con los preparativos de su boda con Rodrigo De Paul, aunque los detalles sobre la celebración y la supuesta interna familiar todavía no fueron confirmados por la cantante ni por sus padres.